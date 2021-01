Una de las cosas que tenemos que tener presente a la hora de tener un perro es que ellos no son personas. Aunque nos den mucho amor, mucho cariño y mucha compañía, ellos no son humanos. Y esto lo tenemos que tener muy presente a la hora de la comida. Hay muchos errores catastróficos que comentemos cuando les damos de comer. Pensamos que pueden hacer de aspiradora y de fregona a un tiempo, pero nada más lejos de la realidad. Si hacemos eso con ellos, los estamos perjudicando. Sufren sus órganos internos. Los perros no asimilan como nosotros algunas sustancias.

Por eso, toma estos consejos y apúntalos bien para que tu mascota viva más años. Siempre es mejor dejarle con esa carita de pena cuando te está pidiendo más comida, que darle de comer y tener un perro mal cuidado y que tenga peor salud. El que ha tenido que llevar a su mascota al veterinario lo sabe, los médicos caninos no son nada baratos. Así que vamos a ver qué consejos tienes que aprender para dejar de cometer ese error catastrófico que está haciendo daño a tu perro poco a poco.