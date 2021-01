La ‘rajada’ que hizo Cassano sobre Florentino Pérez

En la historia del Real Madrid han sucedido muchos de los fichajes más importantes de toda la historia. Sin embargo, como todo en la vida nada es perfecto y el conjunto merengue también se ha llevado alguno de los fiascos más significativos en el mundo del fútbol. Varios de esos traspasos se dieron en el mercado de invierno; pero uno de los peores que realizó Florentino Pérez, sin duda alguna fue el de Antinio Cassano en el 2006. El italiano nunca pudo exprimir todo su potencial vestido de blanco y se hizo famoso fue más por sus pleitos fuera del campo, su poca integración en el club y todos los escándalos extradeportivos (alcohol, mujeres…) que protagonizó lo dejaron muy mal parado. No obstante, Cassano siempre sacó a relucir su carácter y ese don para nunca quedarse callado.

Con una lengua afilada, el exdelantero italiano nunca se detuvo ante los medios en las ruedas de prensa, en zona mixta o cuando concedía una simple entrevista en su época como jugador; ahora que hace el papel de comentarista televisivo menos aún duda en sus palabras y algunos ya han salido escaldados por todo lo que lanza. Uno de los últimos que lo sufrió fue un Paulo Dybala del que dijo que no tenía el talento suficiente para la Juventus y que “se meaba encima” ante la presión, por lo que nunca sería un grande; no obstante, el argentino no ha sido el último en sufrirlo, porque poco tardó para lanzarle un dardo al que fuera su presidente cuando estuvo en el Real Madrid. El futbolista no tuvo nada mejor que hacer que darle un buen ‘palo’ a Florentino Pérez.

Un gran poder el de Florentino Pérez

El italiano habló de todo el poder que tiene el presidente del conjunto merengue

Cassano nunca se ha callado y en su papel de comentarista ha explotado aún más esa faceta, pero en esta oportunidad salió a hablar en el canal de Twitch de Christian Vieri. El italiano conversó con su compatriota sobre la actualidad en el mundo del balompié y de lo que hicieron durante sus carreras; ya al momento de llegar a su paso por el conjunto blanco no se quedó quieto y se expresó sin tapujos del presidente de la entidad madrileña al decir: “El Real Madrid es distinto de todos los demás. En este momento, Florentino es el Papa, el rey y el cardenal”.

Para el exfutbolista no cabe duda de que Florentino Pérez es toda una eminencia dentro del fútbol. Esa experiencia que tiene para colocarse al mando de todo, la expresa a la perfección al conducir al Real Madrid con maestría. De hecho colocó un ejemplo muy peculiar sobre los jugadores cuando se quieren ir; al final ellos no deciden, más bien es él quien dice si se van o no y lo hizo siguiendo un comentario que Ibrahimovic realizó hace unos años sobre el Balón de Oro, que siempre ganaba Florentino Pérez.

“Si decide ofrecerte uno y tú tienes un acuerdo con otro equipo que te ofrece tres, él decidirá si te quedas. Mira, Modric iba a irse, se quedó y ganó el Balón de Oro. Cannavaro, igual. Ese año había jugado bien con la Juve pero se lo podrían haber dado a Buffon o a Zidane si no llega a ser por el cabezazo del Mundial. Ibra hace un par de años hizo una broma sobre el Balón de Oro y decía que siempre ganaba él“, comentó Cassano.

Juventus destrozó al Milan

El conjunto buanconero fue muy superior en todo el partido

Sin duda la influencia de Florentino Pérez es algo importante en el fútbol mundial; pero en el canal de Vieri no solo se encargaron de atizar al mandatario del equipo blanco, también tuvieron tiempo de hablar de la actualidad de la Serie A y del último gran partido del campeonato: el Milan-Juventus. Para el exatacante italiano la actuación del conjunto bianconero fue excepcional y demostró que a pesar de todas las críticas sigue más vivo que nunca en el torneo en el que año a año son grandes favoritos. Junto a eso, el exfutbolista resaltó la calidad de una plantilla tan rica como la de la Juve, que a pesar de sus bajas, supo explotar otros talentos para imponerse.

Además des eso, Cassano quiso destacar las actuaciones individuales de algunos cuantos hombres que fueron claves en el triunfo del club turinés; porque con su calidad no solo destrozaron a un rival que venía muy fuerte como el Milan, también les sirvió para coger más animo y dar pruebas de que lcuharán con todo hasta el final. “La Juve tenía bajas importantes pero tiene 25 jugadores buenísimos. Todos de altísimo nivel. Al final gana el partido gracias a Kulusevski y McKennie teniendo a Ronaldo en una mala jornada. Dybala y Chiesa estaban imparables y destrozaron a Theo Hernández”, concluyó el italiano.