Este bocadillo de hojaldre de Nutella consta de dos ingredientes, es un postre por sí solo y el regalo perfecto para servir a cualquier persona sin importar la edad. Ya sea que tenga 5 o 50 años, un hojaldre de Nutella es siempre un placer.

La mejor parte es que se necesitan cinco minutos para preparar y 10 minutos para hornear, lo que significa que puede tomar un bocadillo o postre en menos de 15 minutos.

HOJALDRE DE NUTELLA FÁCIL Y RÁPIDO

¿Eres fan de Nutella? Bueno, ¿quién no? Honestamente, aunque no se nos permite tener algunos vicios. Es decir, tratamos todo lo que podemos para cocinar sano, pero esto es Nutella. Nos encanta agregarlo a nuestros helados, pasteles, brownies, etc.

¿Alguna vez has comido un tazón de helado de vainilla y cubierto con Nutella? Uno de nuestros favoritos. El cielo absoluto. A diferencia de hoy, en ese entonces quizás nuestro peso no era un problema.

ACERCA DE ESTOS PASTELES CON NUTELLA

Estos hojaldres de Nutella son las cosas más simples para preparar un refrigerio rápido. Especialmente cuando tienes niños en citas para jugar y necesitas hacer algo rápido. Sobre todo si tienes pequeños de hasta seis años.

Por lo general tendrás a sus amigos en casa, para jugar o hacer tareas y sabes que los niños siempre tienen hambre y a todos les encanta la Nutella. Esto aplica igual si tienes adolescentes o hijos más grandes. Porque al final del día, todos amamos la Nutella.

Precaución: siempre verificamos que los padres estén de acuerdo con que alimentemos a sus hijos con Nutella. Incluso si el niño no es alérgico a las nueces, algunos padres piensan que es demasiado azúcar.

Puedes usar un hojaldre comprado en la tienda listo para rodar o un lote de hojaldre casero. El hojaldre es muy versátil y lo usamos para hacer los napoleones de arce, fresa y vainilla también.

INSTRUCCIONES PASO A PASO

Precalentar el horno a 190 C / 380 F.

Cubre la bandeja para hornear con pergamino para una fácil limpieza.

Abre la hoja de hojaldre sobre una superficie ligeramente enharinada para evitar que se pegue .

. Corta el hojaldre por la mitad para que tengas dos cuadrados iguales – 2 cuadrados

Ahora corta cada cuadrado por la mitad y la mitad de nuevo – 4 cuadrados. Haciendo un total de 8 cuadrados

Coloca los cuadrados en la bandeja para hornear forrada de pergamino.

Agrega una cucharada colmada de Nutella en el centro de cada cuadrado.

Cepilla los bordes con agua, un poco de agua.

Dobla un lado sobre el otro; esto te dará un triángulo.

Asegúrate de que los bordes estén bien sellados para que la Nutella permanezca adentro al hornear .

. Una vez que todos los cuadrados estén llenos y sellados.

Hornea en un horno precalentado durante unos 10 a 12 minutos.

Una vez horneado, enfría en una rejilla para enfriar.

Cómo hacer un hojaldre de Nutella fácil y rápido

Precaución: la Nutella dentro de la masa está muy CALIENTE y burbujeante. No importa cuán tentado estés, no intentes morderlos y definitivamente no permitas que los niños toquen la masa caliente.

¡Disfrutar!

HACER O COMPRAR EL HOJALDRE

Si bien es increíblemente delicioso, el hojaldre también es posiblemente una de las cosas más delicadas y laboriosas que puedes hacer en la cocina. Especialmente cuando recoger un paquete de láminas de hojaldre congelado en la tienda es tan fácil. ¿Realmente vale la pena hacerlo tú mismo?

Conveniencia

Hacer hojaldre es un proceso complicado, por decir lo menos. Comienza haciendo un bloque de mantequilla flexible y envolviéndolo en un sobre de masa magra. Luego, este paquete de mantequilla se extiende, se dobla como una letra y se vuelve a extender.

Este proceso de enrollado y plegado, técnicamente llamado “vueltas”, se repite seis veces. Al final, la masa consta de cientos de capas muy finas de mantequilla separadas por cientos de capas muy finas de masa. Durante el horneado, el vapor de la mantequilla hará que las capas se inflen hasta formar las crujientes y suaves nubes de masa que conocemos y amamos.

Mantener la masa y la mantequilla fría es crucial para todo el proceso y también es lo que hace que el hojaldre consuma tanto tiempo. Si la mantequilla está demasiado caliente, se absorbe en las capas de masa.

Si hace demasiado frío, rompe y corta la masa (lo cual es igualmente indeseable). Para mantenerlo en una zona intermedia feliz, la masa se enfría durante 30 minutos entre cada vuelta o dos.

Hojaldre de Nutella fácil y rápido

Dicho esto, el tiempo de práctica es relativamente menor. Si estás en casa, simplemente configura un temporizador para que le recuerdes cuando la masa esté lista para otro turno y luego continúa con tus asuntos. Una vez que se hace la masa, se puede usar de inmediato o congelar como la masa comprada en la tienda.

SABOR Y SALUD

El hojaldre tradicional, y el hojaldre que hacemos en casa, se hacen con toda la mantequilla, mientras que el hojaldre comprado en la tienda, a menudo contiene manteca vegetal. Aparte de ser algo que muchos de nosotros tratamos de evitar, el hojaldre hecho con manteca no es tan sabroso como los hechos con mantequilla.