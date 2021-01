Chica Sobresalto y Zahara presentan ‘Adrenalina’ con el siguiente videoclip. El tema conjunto es otro nuevo single de Mailaen Gurbindo, tras su paso por Operación Triunfo 2020, con su banda y adelanto de su próximo trabajo discográfico.

‘Adrenalina’ es un tema indie-pop-rock melódico compuesto por Chica Sobresalto y producida por Santos & Fluren, contando con la colaboración de Zahara y con portada obra de Ibai Sanz. Viene acompañado de un colorido videoclip dirigido por Lyona bajo la producción de Josep Pi de Astrolabi Films. La narrativa del mismo es la continuación del correspondiente al single anterior ‘Fusión del núcleo’, donde se veía a Maialen encerrada en su habitación. Ahora, la puerta se abre descubriendo un mundo onírico y “psicotropical” en el que Chica Sobresalto sufre alucinaciones, por lo que acude a una psicoanalista, papel representado por Zahara.

Así ha presentado Chica Sobresalto este nuevo sencillo: “’Adrenalina’ ya está aquí amiguis No necesito tirarme de un avión, en mis espacios sinápticos hay luces de neón. Y en la vida, en general. ‘Adrenalina’ la que siento ahora mismo, porque ya es vuestra, porque soltar las canciones es como ver un pajarito pequeño volar por primera vez.”, añadiendo: “Soy la persona más suertuda del planeta porque a parte de contar con el mismo equipazo que en ‘Fusión del Núcleo’, también hemos tenido el placer de tener con nosotras a Zahara.”





El single (que se puede comprar en edición física en su la tienda de Dromedario Records) da continuidad a ‘Fusión del núcleo’ publicado el pasado mes de noviembre (también lanzó el tema ‘Oxitocina‘ durante su participación en el conocido talent-show). Ambos temas son anticipo de un nuevo álbum que se publicará este año.

Mailaen Gurbindo, alias Chica Sobresalto, ya componía y creaba música antes de pasar por la academia de ‘Operación Triunfo 2020’. De hecho, ya tiene un álbum titulado “Sobresalto” publicado en 2017. En su estancia por OT, inició nuevo proyecto con la discográfica El Dromedario Records bajo la producción de Santos & Fluren (Sidonie, Love of Lesbian o Luz Casal).

Letra de ‘Adrenalina’ de Chica Sobresalto ft. Zahara

[Verso 1]

Todas las neuronas en ebullición

Quiero saltar más allá, contracción del corazón

Mi impulso marca el ritmo de este subidón

Respuesta involuntaria

Se me dilatan las vías áereas y no sé ni qué son

Se afinan los sentidos y para qué

Si mañana no conseguiré acordarme de nada

[Estribillo]

No necesito tirarme de un avión

En mis espacios sinápticos hay luces de neón

No existe ningún peligro potencial

Solo un cuerpo de baile que ocupa mi sofá

[Verso 2]

Aquí todo brilla, extensión de las pupilas

Catarsis de psicodelia

Explosión de еxcentricismo narcicista

Ni lucha, ni huida

Un sistema simpático fuera dе control

Soy un estupefaciente psicotropical

[Estribillo]

No necesito tirarme de un avión

En mis espacios sinápticos hay luces de neón

No existe ningún peligro potencial

Solo un cuerpo de baile que ocupa mi sofá



[Puente]

Y sin efectos adversos

Yo soy el margen

Yo soy el margen del error

[Outro]

Soy un estupefaciente psicotropical