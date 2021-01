Un diseño muy atrevido

Lo primero que llama la atención al ver el Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini es su diseño. No sabes si es un aspirador, una cafetera o incluso un termo. Este aspirador no tiene forma de recogedor, si no que es un electrodoméstico de forma cilíndrica.

Esto revoluciona el concepto de los aspiradores portátiles. Otros electrodomésticos cuentan con asa y con una forma que les hace ser muy sencillos de usar. Se pueden coger y son manejables. Pero Xiaomi piensa en todo.

Este aspirador, a pesar de no tener asa, también es muy manejable. A pesar de ser cilíndrico y no tener asa, es muy fácil de manejar. El diámetro no es demasiado grueso y se puede agarrar con la mano perfectamente para darle uso.