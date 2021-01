Nugu Burger es una hamburguesa gourmet que siempre llega en su punto ya que termina de cocinarse camino a casa.

Tienen siete tipos diferentes de hamburguesas, todas cubiertas 360º con un pan especial que conversa el calor y mantiene la jugosidad.

Creada en 2020, solamente se ofrece a domicilio o para recoger en el restaurante.

Vivimos en una época de cambios y muchos restaurantes han tenido que adaptarse para seguir llegando al público en plena pandemia. Este no es el caso de Nugu Burger, pero casi. Nacido en pleno confinamiento y pensado solo para delivery, este restaurante aspira a revolucionar el concepto de hamburguesa. Y vaya si lo están consiguiendo.

Enrique Pérez-Castro y José Luis Domínguez de Posada son los ideólogos de Nugu Burger. Partiendo de la base de que la hamburguesa es una de las reinas en la comida a domicilio, pensaron en cómo mejorar la experiencia de consumo. Se dieron cuenta de que, en muchas ocasiones, el producto llegaba frio y pensaron: ¿por qué no diseñar la hamburguesa se cocine por el camino? El objetivo: que llegue a casa recién hecha. Dicho y hecho.

Carne de pasto ecológica

“Comenzamos sellando nuestra carne de pasto ecológica al fuego para después añadirle el resto de ingredientes frescos y de primera calidad. A continuación, preparamos nuestro pan nugu. Con una cobertura de 360º nos permite envolver en su interior los ingredientes que vosotros elijáis. Una vez que tenemos nuestra hamburguesa preparada, la introducimos en un horno de piedra para que se comience a cocinar tanto el pan como el resto de los ingredientes. Nada más sacarlo, irá directo a nuestro packaging ecológico y adaptado a nuestras hamburguesas. Tu nugu terminará de cocinarse de camino a casa, gracias a nuestro pan que actuará como hornillo, terminando de cocinar la hamburguesa”, explican.

Así, en Nugu Burger seleccionan la mejor carne de txuleta de un proveedor local de Madrid con más de 100 años de historia y que tiene la combinación perfecta entre grasa y magro para generar las mejores hamburguesas.

Pan de 360º

Por otro lado, la forma del pan permite envolver la carne y con un golpe de calor en el horno, se hace tanto el pan como se termina de cocinar la carne de camino a casa. La carne de Nugu Burger llega así con el punto justo a tu casa, mientras mantiene el calor y el sabor auténtico de la hamburguesa. Por último, usa cajas que generan el menor impacto posible con materiales ecológicos, biodegradables y reciclados. “En Nugu nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad social y trabajamos junto con nuestros proveedores para reducir al máximo nuestro impacto”, detallan.

“Es un restaurante solo delivery, puedes pedir por su web o cualquier aplicación de comida a domicilio y también ir a recoger. Están pensadas para que cuando lleguen a casa este en su punto y es cierto llegaron calentitas con la carne en su punto. La carne es de las mejores que he probado y con el pan de pizza es un sabor diferente. ¡Todo un acierto! También hay que destacar que las patatas llegan crujientes (cosa que con la mayoría de comida a domicilio no pasa). Me parece que hacen un muy buen trabajo y toda una idea diferente no es la típica hamburguesa”, comenta uno de sus clientes.

También para vegetarianos

Para quienes no quieran carne de txuleta, en el restaurante ofrecen tanto carne de pollo como una hamburguesa vegetal, hecha a base de verduras. Además, en Nugu Burger puedes optar por deliciosos entrantes, como los fingers sureños o los fingers thai, así como por tequeños originales o napolitanos. En el apartado de postres destacan las tartas de queso, Nutella o dulce de leche.

Detrás de Nugu Burger encontramos a la startup InMotion Food, creada hace apenas un año. “Somos grandes apasionados de la comida y entusiastas del delivery porque creemos que da solución a uno de los grandes problemas de la vida moderna, la falta de tiempo. Sin embargo, pensamos que ¡aun no es perfecto! porque puede comprometer la calidad y las condiciones de lo que comemos. Esa reflexión encendió la chispa que llevó a que dejásemos todo para fundar InMotion Food. Juntos nos embarcamos en la aventura de traer la calidad al delivery”, comentan los fundadores.

Cuatro restaurantes

“La misión era crear un nuevo modelo de restauración desde cero para solucionar los problemas del delivery, ofreciendo un producto de calidad; que llegase en perfecto estado. Gracias a una gran ilusión y ganas de cambiar las cosas, pronto logramos ampliar el equipo. Un líder del sector tanto en explotaciones agrarias como restauración entró a formar parte del equipo. Juntos trabajamos codo con codo para hacer realidad nuestra visión”, continúan.

La oferta gastronómica de sus cuatro restaurantes, Nugu Burger, DeLaAbuela, Huerta Nuestra y Caprinchos, se puede degustar haciendo un pedido a través de las cuatro principales plataformas de delivery: Uber Eats, Just Eat, Glovo y Deliveroo.





