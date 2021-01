Uno de los primeros fichajes que suena desde el año pasado es el de Eric García. El FC Barcelona ha dejado claro múltiples veces su deseo por hacerse con el jugador. El momento llegó y aunque el acuerdo está cerrado, ahora es el Manchester City de Pep Guardiola que, de manera incomprensible, no lo deja salir.

Desde septiembre el equipo de Ronald Koeman se ha mantenido en la pelea por conseguir de una vez que el español se una a las filas azulgranas, haciendo hasta lo imposible por tener la caja de pagar el fichaje. Sin embargo, al parecer los planes del City son perderlo gratis en junio, y no llevarse una pequeña compensación en este mercado invernal. Algo a lo que no se le encuentra lógica.

Por su parte, el candidato a la presidencia del Barça, Joan Laporta tiene un contrato hablado con el joven futbolista, y, cuando en el momento que salga elegido presidente del club, algo que hasta ahora parece muy obvio, volverá a intentar cerrar el acuerdo con los ingleses. Pero eso será en la última semana de enero, por lo que aún tendrá tiempo de sobra para poner en la mesa su oferta y traerlo al Camp Nou.

Y con Eric en el equipo, Koeman podrá tener un respiro, ya que se solucionaría el gran problema que tiene la plantilla ante la escasez de jugadores efectivos y determinantes. Con la grave lesión de Gerard Piqué y los meses que aún le faltan para estar al 100%, el aterrizaje del español ayudará bastante en la defensa blaugrana.

Además del regreso de Jean-Clair Todiboregresará de su cesión al Benfica. Donde lamentablemente no ha jugado ni un solo partido, sin embargo, en el Camp Nou tampoco hay espacio para él y se le está buscando destino y de esta forma seguir haciendo caja. En el caso de Samuel Umtiti, también se encuentra en la lista de transferibles, ya que no ha podido estar al nivel que Koeman necesita. A pesar de su amplia experiencia aún no hay interesados.

Otro refuerzo a la vista

Eric García no será el único central que se incorpore al Barça, ya que también se encuentran negociando otro defensor que al igual que el joven de 19 años tiene un gran potencial. Su nombre es Melayro Bogarde, y tiene grandes similitudes con Eric, pues tienen la misma edad, y también acaba contrato en junio.

Esto significa que el jugador ya es libre de negociar con otros equipos, que este caso es con el conjunto azulgrana. En su caso, milita en las filas del Hoffenheim, con el que ya ha jugado varios encuentros, aunque aún no se ha consagrado como titular y ha logrado anotar su primer gol de la temporada.

Algo curioso del joven futbolista es que es el sobrino de Winston Bogarde, un jugador con pasado azulgrana, y ahora segundo entrenador del Ajax de Ámsterdam. Es un ex defensor del Chelsea, que apenas jugó en sus cuatro años en Stamford Bridge, pero también se negó a irse porque le habían dado un contrato absolutamente atractivo con sugerencias de que ganó más de 9 millones de euros en cuatro años con un gran total de solo 11 apariciones.

Todo este hecho eclipsó una exitosa carrera en la que ganó títulos nacionales y europeos en su época, por lo que le complacerá ver que dos de sus ex clubes buscan fichar a su sobrino en Barcelona y AC Milan.