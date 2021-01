Nia Correia y Blas Cantó presentan ‘Cúrame’, su colaboración con el siguiente videoclip. Es el segundo single de la artista, tras ‘Malayerba’, como adelanto de su álbum debut.

‘Cúrame’ es una balada producida por Paco Salazar para NIA y Blas Cantó, siendo compuesta por la propia artista junto a Ricky Furiati, Pedro Elipe y Mark Monserrat. El vídeo oficial, rodado en blanco y negro, tiene una estética intimista mostrando a los cantantes interpretando el tema.

NIA ha comentado en sus redes sociales sobre la canción: “Aquí va un trocito de mi alma y Blas Cantó lo comparte conmigo. Es mi regalo de cumple. Espero que lo disfruten”. Por su parte, Blas Cantó añadió: “Aquí va la primera sorpresa del año, nuestro regalo de reyes. Gracias NIA por contar conmigo en esta hermosa canción, no me pude emocionar mas cantándola. Es una maravilla”. No la primera vez que la cantante canaria y el artista murciano cantan juntos, ya que en la semifinal de OT 2020 se les pudo ver juntos sobre el escenario interpretando el tema ‘Hoy tengo ganas de ti’ de Miguel Gallardo.

NIA Correia se proclamó ganadora de Operación Triunfo 2020 y desde entonces ha lanzado ‘Malayerba’ y ‘8 maravillas’ (un sencillo que publicó estando todavía en la Academia, antes de pasar al sello Sony). ‘Cúrame’ formará parte del que será su primer disco debut en el que se encuentra ya trabajando y que se espera que vea la luz a lo largo de este 2021. También podremos verla en la primera serie musical de Netflix, “Érase una vez… pero ya no”, creada por Manolo Caro (autor de éxitos como “La casa de las flores” o “Alguien tiene que morir”).

Blas Cantó fue conocido por formar parte del grupo Auryn y ser el ganador de la 5ª edición del concurso de televisión español “Tu cara me suena”. En 2018 publicó su álbum debut en solitario, “Complicado”. Fue elegido por selección interna como representante de España en el “Festival de Eurovisión 2020” con la canción ‘Universo’ que fue suspendido por la pandemia del Covid-19, pero será igualmente el representante para la 65º edición de 2021. Esta nueva colaboración viene precedida por otras del año pasado, como son ‘I Dare you (Te reto a amar)’ con Kelly Clarkson y ‘Mi luz’ con Pastora Soler.

Letra de ‘Cúrame’ de Nia & Blas Cantó

[Verso]

A veces tú nunca te has ido

A veces no vas a volver

A veces recuerdo y olvido

A veces no puedo entender

¿Por qué, sin querer, te he perdido?

¿Por qué te solté?

Yo sé que me lo he merecido

Sé que la culpa fue mía esta vez

Que yo lo he querido

Que no es el momento de hacerte volver

Dime de una vez

Ay, ven y dime de una vez

Por qué duele tanto

Tanto

Cuídate

Yo sé que no es momento para estar contigo

Aléjate

Que parezca que no nos hemos despedido

Y bésame otra vez

Pa volver a besarme después

Cuando quieras perderte conmigo

Y yo quiera encontrarte también

Vuelve aquí

Cúrame

De esta herida que abriste y no supe cerrar

Júrame

Que ahora que ya volviste te vas a quedar

Bésame otra vez

Pa volver a besarme después

Tengo miedo porque ya te has ido

Aunque sé que tú vas a volver

Y cuídate

Vete ya

Este adiós es para que aprendas a extrañarme

Y que vuelvas ya

Porque yo ya aprendí a no ser tan cobarde

Y es que yo

Sé que tú

Sabes que aquí estaré esperando a que regreses

Pero prométeme que no te irás dos veces

Dime de una vez

Ay, ven y dime de una vez

Por qué duele tanto

Tanto

Cuídate

Yo sé que no es momento para estar contigo

Aléjate

Que parezca que no nos hemos despedido

Y bésame otra vez

Pa volver a besarme después

Cuando quieras perderte conmigo

Y yo quiera encontrarte también

Vuelve aquí

Cúrame

De esta herida que abriste y no supe cerrar

Júrame

Que ahora que ya volviste te vas a quedar

Bésame otra vez

Pa volver a besarme después

Tengo miedo porque ya te has ido

Aunque sé que tú vas a volver

Y cuídate

Cúrame

Tengo miedo porque ya te has ido

Aunque sé que tú vas a volver

Y cuídate