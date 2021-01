Maria Becerra y Cazzu juntas en ‘Animal’

Las cantantes argentinas María Becerra y Cazzu presentan ‘Animal’, su colaboración con el siguiente videoclip.

‘Animal’ cuenta con la producción de Big One, en un tema de María Becerra y Cazzu que mezcla sonidos urbanos e influencias del trap, rap, reggaetón y música latina. El video musical ha sido dirigido por Julián Levy, con unas imágenes en las que recrea una jungla al estilo futurista.

Ambas artistas son dos de las artistas importantes actualmente del trap latino y la música pop urbana, Cazzu ya consagrada y María Becerra, uno de los descubrimientos en España en 2020.

Este es el nuevo sencillo que María Becerra estrena luego del éxito alcanzado con otras colaboraciones como ‘Confiésalo’ (con su novio RusherKing), ‘Aunque ya no estés aquí’ (con FMK y Beret) ‘High (remix)’ (con la también argentina Tini y la española Lola Indigo) o ‘En Tu cuerpo (remix)’ (del artista puertorriqueño Lyanno con Rauw Alejandro y Lenny Tavárez). Comenzó como “youtuber” y en 2019 lanzó su primer EP “222”. Otros singles suyos son ‘Tú Me Lo Haces Fácil’, ‘Perdidamente’, ‘Dejamos Que Pase’ y ‘Dime Como Hago’.

Por su parte, Cazzu, en sus comienzos incursionó en otros géneros musicales, como la cumbia, el rock o el reguetón, pero no fue hasta su primer mixtape, “Maldade$” (2017), que comenzó a obtener mayor reconocimiento y popularidad. Desde entonces, ha destacado con singles como ‘Loca (remix)’ (junto a Khea, Duki y Bad Bunny), ‘Toda (remix)’ (con Rose, Rauw Alejandro, Lenny Távarez y Lyanno), ‘Cazzu: Bzrp music session vol.32’ (con Bizarrap), ‘Pa Mi (remix)”(con Dalex & Rafa Pabön ft. Feid, Khea, Sech y Lenny Távarez) o ‘Ladrón’ (con Lali). También editó su álbum “Error 93” (2019) y los EP’s de 2020, “Bonus trap” y “Una niña inutil”.

Letra de ‘Animal’ de María Becerra & Cazzu

[Intro: Cazzu]

Eh, yo’, Cazzu, hey

Lady

This is the Big One

Tra, tra

Su traje luce salvaje, se le nota que rompe corazón

Faldita corta y tatuaje que rompe esquina, rompe callejón

Yoh, prefiere pedir perdón

Yoh, antes que decir que no

Yoh, te lleva a la perdición

(Mari, pa’ que sepan que las pibas ya no lloramos por la night)

[Coro: María Becerra]

Ella va de caza, es su instinto animal

Nadie la rechaza, siempre la más codicia’

Si quiere ella lo baja downtown

Pa’ arriba, pa’ abajo y de lao’

Se va cuando еstá todo apagao’

Y vuelve al otro día

[Verso 1: Cazzu]

Eh (Ey)

Una gárgola (Una gárgola), eh

Lе gusta enrolar (Le gusta enrolar), eh

Nunca regular (Eh, yo’, Cazzu)

Choc-Choc-Chocopop, dulce como lollipop

Cuando quiere pone stop, la nena siempre está al top

Para darle duro a ese candy perreo

Porque esta noche es para que se rompa el suelo

Dice que nunca se enamora, tiene fama de profesora

En el perreo la ganadora, los sábados no se demora

Y sabe qué cara poner pa’ pedirte maltrato

Maltrato a la buena, maltra—

[Refrán: María Becerra]

Tra, tra, quiero que te pegues por detrá’, -trá’

Ella es traicionera como Yatra

Esquiva fantasma’ a lo Pac-Man

Cuida’o si tú trata’

Tra, tra, quiero que te pegues por detrá’, -trá’

Ella es traicionera como Yatra

Esquiva fantasma’ a lo Pac-Man

Cuida’o si tú trata’

[Coro: María Becerra]

Ella va de caza, es su instinto animal

Nadie la rechaza, siempre la más codicia’

Si quiere ella lo baja downtown

Pa’ arriba pa’ abajo y de lao’

Se va cuando está todo apagao’

Y vuelve al otro día

[Verso 2: María Becerra]

Ella está dura como Cardi (Cardi)

El Cuba ella lo toma con Bacardi (Wuh)

Un blunt de chocolate como Charlie (Charlie)

De calle, pero luce como Barbie (La-La-Lady)

Tiene un par de muerto’ en el cementerio

A los hombres nunca los toma en serio

Y menos a los que andan del misterio

El que quiso joderla solo se jodió

Fuma de la hookah toa’ la noche

Que este party aún no se va a acabar (No)

No quiere un bobo que vista Dolce

Quiere alguien que sepa combinar (Wuh)

[Refrán: Cazzu]

Tra, tra, quiero que te pegues por detrá’, -trá’

Ella es traicionera como Yatra

Esquiva fantasma a lo Pac-Man

Cuida’o si tú trata’

[Outro: María Becerra & Cazzu]

Ella va de caza

Eh, yo’, Cazzu

Yeah, the motherfuckin’ Big One (Tú sabe’)

Lady, lady

Las nena’ de Argentina

Rompiendo tarima (Woh, uh; ¡uh!)

Ey, this is the Big One

Ey

Cazzu, baby

Pew, pew