SOFÍA SUESCUN, LA ÚLTIMA EN ATACAR A VIOLETA MANGRIÑÁN

La última en poner el foco sobre Violeta Mangriñán ha sido Sofía Suescun, que le ha sacado los colores en público acusándola de hacer trampas en su último sorteo de Instagram. Mangriñán había sorprendido a todos sorteando su coche –un Audi A1 usado– entre sus seguidores. Esto, lógicamente, hizo estallar las redes, pero Sofía denunció manipulación en ‘Ya es mediodía’.

Y es que, según Suescun, Mangriñán habría usado bots para comprar comentarios y likes. “Yo tengo 1,2 millones de ‘followers’ y tengo que decir que son todos reales, porque últimamente la gente se está dedicando a comprar seguidores, ‘likes’, comentarios e incluso visualizaciones”, denunciaba en referencia a Violeta.

“Está llegando a ser esto una auténtica locura, y sobre todo las consecuencias que esto conlleva a toda esa gente que se llega a obsesionar no sabéis hasta qué punto, incluso a caer en depresión por no llegar a los ‘likes’ que ella determina llegar. Me parece que si esto no se controla un poco más o seamos más objetivos puede traer muchos problemas psicológicos a la larga”, añadió Sofía Suescun.