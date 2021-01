La casa de papel es uno de los fenómenos no solo españoles de los últimos años. A nivel mundial, esta serie también ha pegado un pelotazo. Y eso que comenzó con poco éxito emitiéndose en Antena 3. A partir de que Netflix adquirió sus derechos, la serie comenzó a coger fama y a extenderse mundialmente. En el extranjero, La casa de papel se titula Money Heist. Esta producción se compone de dos temporadas divididas en 5 partes. Ya están publicadas la primera temporada, que se compone de 15 capítulos.

La segunda temporada lleva 16 episodios estrenados y en este 2021 se pondrán a disposición de todos los fanáticos los últimos 10 capítulos y con ello el final de la segunda temporada y de la serie. La serie trata de un atraco, pero no uno cualquiera, si no el mayor atraco de la historia. Los ladrones, dirigidos por “El profesor” y con nombres clave de ciudades asaltan la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, es decir, La casa de papel. En la segunda temporada van un paso más allá y entran al Banco de España. Esta serie ha ganado multitud de premios entre los que destaca un Emmy Internacional por mejor drama. Pero La casa de papel tiene algunos fallos de los que no nos dimos cuenta y que ahora te vamos a desvelar.