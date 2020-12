El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha señalado que no debe ser Podemos quien dicte lo que deba decir el Rey en el discurso de Nochebuena o lo que se habla en las casas de los españoles.

“El otro día Pablo Iglesias dijo que esta noche posiblemente en las casas de las familias españolas se hablaría sobre la Monarquía o sobre la República”, ha recordado Almeida en declaraciones a los medios tras el acto de felicitación navideña a Policía Municipal, Bomberos y SAMUR.

A su juicio, “eso posiblemente lo puedan hablar en Galapagar Pablo Iglesias e Irene Montero por una razón, porque con menos de 40 años tienen resuelta la vida, porque no tienen ninguna incertidumbre sobre su futuro laboral, porque viven mejor que el 99 por ciento de los españoles”, pero no “el común de los españoles, el que no tiene un chalet en Galapagar, el que no tiene resuelta su vida, el que con menos de 40 años lo que tiene es un futuro difícil por delante”.

“Lo que van a hablar es, en primer lugar, de los seres queridos que faltan, del drama que hemos pasado como sociedad durante 2020, de la dificil situacion económica y social que tenemos que afrontar, de la cantidad de personas que conocemos todos que están en situación de desempleo o que lo van a estar, es decir, se va a hablar de lo mal que lo hemos pasado y del futuro tan difícil que tenemos por delante, porque eso es lo que le interesa al común de los españoles”, ha asegurado.

“No deber ser Podemos quien dicte de lo que se habla en casa de los españoles ni desde luego debe ser Podemos el que dicte lo que deba decir Su Majestad el Rey en el discurso, creo que podemos confiar mejor en el critrio de Su Majestad el Rey que desde luego en el de Pablo Iglesias, a la vista de los acontecimientos que hay”, ha aseverado.

El alcalde ha manifestado su “plena confianza en la Corona” y ha terminado con un “mensaje de optimismo para el conjunto de la sociedad española”: “Juntos lo podremos superar pero siempre que nos centremos en lo verdaderamente importante y no en los fuegos artificiales que algunos quieren disparar para evitar precisamente que nos centremos en los asuntos que a ellos directamente les afectan y sobre todo les incomodan sobremanera”.

En la misma línea, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha manifestado que “Pablo Iglesias y Podemos tuvieron un momento en el que fueron creíbles”, pero “ese momento se ha pasado”.

“Lo que le ha pasado a Podemos es que ha envejecido muy rápidamente, se han olvidado de la calle, han descubierto lo que es estar en un Consejo de Ministros, han descubierto lo que es estar en el Gobierno, han descubierto lo que es pisar moqueta y se han olvidado totalmente del pavimento de la calle, ya no hablan el lenguaje que hablan los ciudadanos”, ha asegurado Villacís.

A su juicio, “efectivamente, en esta Nochebuena no va a haber casas donde se esté debatiendo sobre Monarquía o República, eso puede pasar en sus casas, pero en la mayor parte de las casas son autómos que están a punto de cerrar su empresa, son pequeñas empresas que están viendo que no pueden recuperar los trabajadores del ERTE o que van a tener que despedirlos, son empleados que están en ERTE y que ellos se están ocupando de que no se cobre, son personas que llaman al Servicio Público de Empleo y no les cogen el teléfono, son personas que están esperando a cobrar el IMV que nunca les llega”.

“Eso es lo que está pasando en España y no le he escuchado a Pablo Iglesias hablar de autónomos, ni de pequeñas empresas, ni de cuántos sitios se están cerrando, ni de cuánta gente se está quedando en la calle. Ese es el discurso que ya no sostiene Podemos, hace mucho tiempo que se olvidó de la calle”, ha agregado.

Por otro lado, ha señalado que al Rey no le ha escuchado “dar consejos políticos a políticos”, por lo que, a su juicio, los políticos deberían entender que no pueden dar “consejos políticos” al Rey, cuyo discurso confía que será “totalmente adecuado y necesario en estos momentos”.