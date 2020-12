«Tanto HBO Europe como Mandarina han creído en la historia desde el minuto uno y en vez de cortarme las alas me han dado libertad absoluta para poder contarla sin limitaciones artísticas ni creativas, potenciando mi voz y mi autoría y eso, cuando estás escribiendo algo tan personal, es un lujo y una gozada. Ha sido un proceso catártico y precioso y aunque da un poco de vértigo, me siento muy arropada por un puñado de profesionales maravillosos, que, además, son mis amigos. No puedo pedir más» explicaba Abril Zamora, respecto al nuevo proyecto en el que se ha embarcado, Todo lo otro, de la mano de HBO.

Tras la increíble 30 monedas de Álex de la Iglesia, un proyecto español vuelve a aterrizar en HBO Europa. Recientemente se acaba de anunciar su nueva serie original: la mencionada Todo lo otro, de Abril Zamora. Una ficción escrita, dirigida y protagonizada por ella misma. Una historia que narra la vida de unos treintañeros inseguros, plagados de frustraciones, que intentan encauzar su vida en la ciudad de Madrid. Una gran urbe capital, que no parece ponérselo nada fácil a ninguno.

“Un abanico de relaciones personales, de trabajos basura, de sexo fortuito y de borracheras entre semana. Un puñado de decisiones incorrectas que muestran unas adolescencias tardías, pero también la esperanzadora necesidad de sentirse aceptado o de encontrar un sitio cuando la vida no es lo que se supone que debería ser” explicaban desde HBO, en una de sus notas de prensa emitidas. ¿Quieres conocer Todo lo otro? Así es la nueva apuesta, de Abril Zamora.