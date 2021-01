Ya hemos pasado de año. Hemos dejado atrás el terrible 2020 y entramos en 2021 con las consolas de nueva generación: PS5, Xbox Series X|S y también PS4. El año anterior ha sido bastante bueno en cuanto a juegos se refiere, nos quedan grandes recuerdos y grandes títulos a los que jugar. Pero ya que apostamos por dejar atrás lo viejo, vamos a dar un repaso a los juegos que están por llegar y que causan sensación. Todavía no hay demasiados títulos con fecha de salida fijada. Está todo en el aire dependiendo de cómo se desarrolle la pandemia, pero esperamos que salgan a lo largo de estos 365 días.

De los más esperados está el Elden Ring. Un juego del que no se sabe demasiado porque Sony no ha mostrado apenas nada en los últimos meses. Sin embargo, otros como Hitman 3 o The Medium, también muy esperados, no tardarán nada en salir. Sin darnos cuenta estaremos a finales de enero y ya estarán disponibles para nuestras consolas. Otros títulos están por anunciar y seguro que nos harán mucha ilusión, pero de momento los que más sensación causan para PS4, PS5 y Xbox Series X|S son estos.