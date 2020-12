Cuando unimos los conceptos de “responsabilidad”, “sociedad” y “empresa”, el fruto de esta unión es la Responsabilidad Social Corporativa, o RSC por sus siglas. Como bien dijimos, la correlación entre estos conceptos es súper importante para una corporación, y a continuación te lo explicaremos.

Definición de RSC

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC), también es conocida como Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y como simplemente Responsabilidad Social (RS). Ella representa el deber que posee cada empresa, negocio u organización con respecto a la sociedad o ambiente en que hace su vida laboral. Consiste en medir los principales impactos que su desarrollo pueda causar tanto a clientes como a empleados, así como a su entorno.

Estos impactos se refieren a una contribución desde el aspecto social, económico y ambiental. Por lo general, estas lo realizan con la finalidad de aumentar su posición en competencia, en valor y en valor añadido, lo cual es evaluado por un sistema conocido como “triple resultado”.

Su definición puede variar según el punto desde el que la misma se aplique, ya que hay conceptualizaciones o factores vitales que no pueden estar ausentes en ninguna de ellas, las cuales serán de suma importancia tenerlas siempre. Sin embargo, la RSC es algo que abarca más que el simple y llano cumplimiento de normativas (aunque esto no significa que no se le otorgue respeto y responsabilidad a las mismas).

Por lo tanto, el punto de inicio para la RSC son los elementos relacionados con la legislación laboral y con las leyes ligadas al medio ambiente , aunque el cumplimiento de estas leyes no se corresponde directamente con el tema que estamos tratando, sino con las obligaciones que cada corporación tiene la responsabilidad de cumplir por simplemente realizar su actividad laboral.

Como te mencionamos anteriormente, su concepto también puede poseer varias acepciones, dependiendo de la perspectiva de cada individuo. Sin embargo, las definiciones más globales se refieren a que una empresa es responsable desde el punto de vista social, cuando es capaz de tomar decisiones que valoren el impacto y consecuencias de sus acciones en la sociedad, en sus empleados y en el medio ambiente en el cual se desenvuelve, añadiendo además, sus intereses en sus procesos y resultados de forma efectiva.

Concepto de RSC por parte de la Organización Internacional del Trabajo

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define la RSC como “el conjunto de acciones que toman en consideración las empresas, para que sus actividades tengan repercusiones positivas sobre la sociedad y que afirman los principios y valores por los que se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos internos, como en su relación con los demás actores. La RSC es una iniciativa de carácter voluntario”.

De tal forma, puedes observar que el concepto ofrecido es muy similar a los expuestos anteriormente, manteniendo el mismo eje y orden de ideas.

¿Cuáles son los principios fundamentales de la RSC?

Como ya has de suponer, la RSC cuenta con varios principios para su correcta ejecución y que explican mejor su función. Esos principios son los siguientes:

El compromiso por parte de las empresas: esto es vital, ya que al dar el ejemplo, la visión de la RSC se transmitirá más fácilmente a la sociedad a través de su ejecución.

Los valores éticos: este punto se vería reflejado en la práctica de negociaciones socialmente aceptables, por encima de las expectativas de la propia empresa.

La versatilidad: determinará la adaptabilidad a las necesidades de la empresa, el entorno en el que se desenvuelve y las personas que se verán involucradas.

El buen ejercicio ambiental: esto es fundamental, ya que el entorno debe ser propicio para mantener cierto bienestar.

Además, algo que hace muy particular a la RSC es su pluridimensionalidad, y esto debemos tomarlo en cuenta, ya que junto a sus principios, es capaz de afectar diversos factores que determinan la administración de una corporación, en lo cual ha sido pionera la ONCE, que aprueba su segundo plan director de RSC.

Aspectos como los derechos humanos, prácticas de trabajo y empleo, protección de la salud, asuntos del medio ambiente, guerra contra la corrupción y el interés del consumidor, son algunos de los elementos que se ven vinculados directamente con la Responsabilidad Social Corporativa, en lo cual empresas como ENDESA han demostrados ser un valuarte. Ahora, una vez que sepas estos aspectos, puedes proceder a conocer sus beneficios.

Beneficios de la RSC

Es imposible que un concepto tan bien trabajado solamente acarree responsabilidades. A continuación, te mostramos los principales beneficios de la Responsabilidad Social Corporativa:

Mejora la calidad productiva de los empleados con la implementación de servicios como el cuidado de los hijos. Mejora la opinión social sobre la empresa y su imagen, pues el que esta se encuentre enlazada con valores beneficiosos tanto para su comunidad, como para el ambiente, generará una mejor opinión pública sobre ella. Contribución al bienestar social en factores como la reducción de la pobreza y el impulso al desarrollo colectivo e individual, que a su vez es un apoyo a los derechos humanos Ofrece y garantiza la satisfacción de los clientes, esto a raíz de una buena política de protección de datos, u otros beneficios en la creación de servicios ofrecidos. Disminución en gastos como alquiler (debido a los horarios flexibles), costos por bajas médicas (por políticas que garantizan el bienestar de los trabajadores), entre otros.

Cabe destacar que este conjunto de beneficios es totalmente relativo a la naturaleza que la empresa pueda poseer, y a la vez es difícil de cuantificar. Autores como Orilitzky y Rynes, argumentan que hay una correlación entre el funcionamiento social-ambiental y el económico. A pesar de esto, las empresas que siguen los principios de la RSC no se centran en obtener un interés económico en poco tiempo.

La gestión de la Responsabilidad Social Corporativa puede manejarse desde los departamentos de recursos humanos que posea tu corporación, empresa o compañía, así como en el de desarrollo de negocio o relaciones institucionales.

También lo podemos encontrar formando parte de una unidad independiente que mantenga un contacto constante con la directiva empresarial. Sin embargo, existen empresas que optan por la implementación de acciones con valores parecidos, pero sin la necesidad de definir un equipo o un programa de estrategias específico