Se considera un paraíso fiscal a un país o territorio el cual es libre de tributaciones, o que las mismas son muy bajas, las ventajas fiscales que ofrecen, así como el secreto bancario, lo convierte en un atractivo para registrar en ellos Sociedades Mercantiles, quienes tienen realmente su actividad en otro país.

Las bases para determinar cuáles países, o territorios, son considerados paraísos fiscales, dependerán de los distintos gobiernos y entidades, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), actualmente acepta que existe solo un paraíso fiscal, el cual es, Trinidad y Tobago.

Por su parte, La Unión Europea (UE), agrega a los países que no poseen una tributación justa y que no cumplen con el BEPS. Así que, en su lista negra de paraíso fiscal, aparecen 17 países, pero agrega a otros 47 en su “lista gris”.

Actualización de lista de paraíso fiscal

En la Ley 17/1991 de Medidas fiscales Urgentes del país, se estableció una serie de territorios como paraíso fiscal, cuya lista se actualiza cada año la primera lista negra fue desarrolla en 1991 en ella se incluían a 48 países. Algunos de estos, en la actualidad, ya no se considera paraíso fiscal por España. Aunque la lista no se ha modificado, quedaran fuera de dicha lista, los que acepten firman un acuerdo de intercambio de información, o bien un convenio de doble imposición con cláusula de intercambio de información.

En el paraíso fiscal se agudiza la desigualdad, ya que, es dinero que no está tributando en el país, por lo que no se está empleando en recursos públicos tales como:

La sanidad.

Fondo de pensiones.

La educación.

Protección Social.

Entre otros.

En dicha petición al Gobierno se incluyen los siguientes puntos:

Crear una Ley contra la elusión, y la evasión fiscal.

Luchar contra el paraíso fiscal, y evitar la ausencia de transparencia fiscal.

Obligar a las compañías a comunicar en donde operan, y cuáles impuestos pagan.

Determinar un Registro Público, con el listado de los verdaderos propietarios de las empresas.

Crear un organismo fiscal a nivel mundial, para que éste controle que las grandes compañías paguen los impuestos en el país que les corresponden.

Otro dato alarmante es que el 1% de la población mundial, acumula más riqueza que el otro 99% restante. Con ello se confirma la desigualdad económica.

Medidas españolas contra el paraíso fiscal

La administración del país, ha implementado el control y las exigencias con respecto al paraíso fiscal. Estas son algunas de las medidas:

Obligados al Modelo 720

Esta medida se trata de una declaración informativa, a la cual están obligados los titulares de rentas o bienes en el extranjero, por un valor superior a los 50.000€.

Es decir, es una obligación informativa, la cual conlleva un régimen sancionador, considerado duro, ya que puede ser amonestado de un minimo de 1.500€ o 10.000€, dependiendo si existe un requerimiento previo para la presentación por parte de la administración.

Régimen de Transparencia Fiscal Internacional

Los contribuyentes residentes en el país, están obligados imputar en su base imponible, la renta positiva que se ha obtenido por una entidad no residente en un territorio español, en la que participen cuando:

la participación en la misma, a la fecha de cierre del ejercicio social, bien sea individual o conjuntamente con parientes hasta el segundo grado, o con entidades vinculadas, sea igual o superior al 50% en el capital, los fondos propios, los resultados, o los derechos de voto.

El nivel de tributación de la entidad no residente, en relación a alguna de las rentas a imputar, ha de ser inferior al 75% del que correspondería de acuerdo con las normas del Impuesto sobre Sociedades.

El tipo de rentas a imputar aparecen en el artículo 91.2 de la Ley del IRPF.

Control de las operaciones vinculadas

Se denominan operaciones vinculadas, las que son realizadas por personas físicas o jurídicas existiendo entre éstas determinadas relaciones mercantiles o familiares. Son operaciones entre entidades de un mismo grupo empresarial. Se empezó a regularizar este tipo de actividades, con la finalidad de evitar el fraude con que se producía a la hora de minorar el coste de las operaciones aprovechando, precisamente, la relación entre los interesados.

Debido a esto, se obligan al Modelo 232. La cual es una declaración informativa de operaciones con personas o entidades vinculadas, que son contribuyentes del Impuesto de Sociedades, y del Impuesto Sobre la Renta de no residentes que actúan mediante establecimiento permanente.

Últimos avances

El Ministerio de Hacienda anunció que se aprobarían medidas tributarias para luchar contra el fraude fiscal.

La idea es adecuar el Impuesto de Sociedades (IS) a las nuevas Directivas de la Unión Europea anti-elusión fiscal. Por lo tanto, las sucursales de empresas españolas en territorios con un tipo nominal del IS por debajo del 50% del español (que es del 25%, hablamos por tanto del 12,5%), las cuales no acrediten actividad, por motivos económicos suficientes para situarse allí, deberán tributar en España.

Esta medida afecta en forma directa a las sucursales ubicadas en Irlanda, Chipre, Luxemburgo, Bulgaria, entre otros, además de las situadas en territorio denominado paraíso fiscal.