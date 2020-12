Hater, normalmente, se define como un término de jerga para alguien que es negativo o que desalienta a los demás. La definición de hater es alguien que siente fuertes sentimientos negativos contra una persona o cosa. Un ejemplo de odiador es una persona a la que le desagradan mucho las verduras.

UN MUNDO DE HATER

La sabiduría convencional de Internet nos dice que la Web es un semillero incesante de negatividad, un sumidero de haterismo. Nunca leas los comentarios. No alimentes a los trolls. Bloquear y dejar de seguir con impunidad. Con los haters, muéstrate a la izquierda. Así es, y así debe ser siempre.

El único problema con esta forma de pensar es que en realidad no permite lo que la Web hace mejor, comunicarse en tiempo real. Si se anima a los ciudadanos de la Web a no tolerar críticas, entonces se están protegiendo de los idiotas sin sentido. Pero también se están impidiendo hablar con alguien que no esté de acuerdo con ellos.

Que es un hater

Así que definamos “hater” más claramente

Una definición completa no debe considerar solo si alguien es negativo, sino también por qué. Un enemigo no solo odia el queso Stilton. Llega a una conclusión negativa sin justificación. Los que odian se ocupan del sesgo cognitivo negativo, primero llegan de manera perjudicial a una conclusión y luego exponen sus razones.

Ese diccionario urbano de recursos infinitamente útil define “hater” como:

Una persona que simplemente no puede estar feliz por el éxito de otra persona. Entonces, en lugar de ser felices, se esfuerzan por exponer un defecto en esa persona. Odiar, el resultado de ser un odiador, no es exactamente celos. El que odia realmente quiere ser la persona que odia, y además quiere derribar a alguien más.

Esta definición reduce “hater” a un estado emocional, una incapacidad de “ser feliz” para alguien que tiene éxito, lo que inmediatamente nos hace pensar en quizás el momento de odio más estereotipado de todos los tiempos, cuando Kanye West se enfrentó a Taylor Swift en el escenario del video. Premios de la Música en 2009.

A pesar de su estatus legendario en los pasillos del odio, el arrebato de Kanye se basó en su opinión de que “el video de Beyonce fue uno de los mejores de todos los tiempos”, lo que parece una base endeble para definir “odiador”.

Las opiniones, por su naturaleza, no son racionales y no se basan en el conocimiento proposicional, por lo que se podría ver cómo se confundirían con conclusiones igualmente no racionales.

Ciertas preguntas, como si el helado de chocolate es mejor que el de fresa o Beyonce es mejor que Taylor Swift, no se basan en la racionalidad ni en los hechos; se basan en el gusto. Y ser un hater no puede ser simplemente una cuestión de gustos, ¿verdad?

¿CÓMO UTILIZAR A LOS HATER PARA LOGRAR EL ÉXITO?

Hater

Al alcanzar un cierto nivel de éxito, es casi seguro que habrá enemigos que entren en tu vida. Estas son personas que fundamentalmente no creen en tus valores o, más probablemente, están celosas de tus logros.

Es fácil dejar que estas personas te desanimen. Es comprensible que no nos guste cuando los demás sean malos con nosotros o no nos agraden. Sin embargo, la realidad es que tener a estos enemigos a nuestro alrededor es casi inevitable, especialmente cuando se logra el éxito. Por lo tanto, las opciones son dejar que te afecten o aprovechar la situación.

Aquí hay formas en las que puedes aprovechar a los heater como combustible para tu éxito.

1. Comprender que significa que estás haciendo las cosas bien

La aparición de los que odian es una señal de que has logrado cierto nivel de éxito. Si no has logrado nada, es casi seguro que nadie prestará suficiente atención para criticarte. Cuando hay personas que te odian y lo que haces, entonces es una señal de que estás en el camino hacia el éxito. Utiliza este signo como una validación de que has estado haciendo el tipo correcto de cosas.

2. Aprende de sus actitudes para aceptar más a los demás

Ver las formas en que las personas te tratan negativamente puede enseñarte cómo aceptar más a los demás. En lugar de imitar las acciones de tus heater hacia otras personas, haz lo contrario. Desarrollarás una empatía por lo que es recibir críticas.

Luego, cuando veas a otros en barcos similares a ti, puedes brindar apoyo y motivación. Esto ayudará a los demás y te permitirá desarrollar relaciones significativas con personas exitosas.

3. Utiliza sus críticas como una forma de evaluarte a sí mismo

Aunque muchas críticas pueden tener sus raíces en los celos, hay ocasiones en las que ciertas críticas están bien fundadas. No debes tomar en serio el odio que sienten, pero debes escuchar lo que los demás tienen que decir. En ciertos momentos, puede ayudarte a convertirte en una mejor persona.

Si estás trabajando en un proyecto que es dañino para el medio ambiente, por ejemplo, y no te habías dado cuenta, escuchar a tus hater puede darte una perspectiva importante a considerar.