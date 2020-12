La embolia pulmonar se caracteriza por ser una obstrucción en cualquiera de las arterias de los pulmones. En algunos de los casos, la embolia pulmonar en las personas se produce por los coágulos sanguíneos que viajan a los pulmones. Esto es mediante las venas profundas de las piernas o rara vez viajan de las venas de otras partes del cuerpo.

Esto se debe a que los coágulos bloquean todo el flujo sanguíneo a los pulmones, la embolia pulmonar puede ser mortal. Gracias al tratamiento pueden disminuir todos los riesgos de muerte. Se tienen que tomar todas las medidas posibles para tratar de prevenir los coágulos sanguíneos que se producen en las piernas. Ya que, esto ayudará a protegerte a que se genere una embolia pulmonar.

¿Cuáles son los síntomas de una embolia pulmonar?

Todos los síntomas que se producen en una embolia pulmonar pueden variar mucho, dependiendo de la cantidad de pulmón comprometido. También influye el tamaño de los coágulos y si llegase tener una enfermedad pulmonar o cardiaca subyacente. Los signos y síntomas que se producen en esta producen:

Falta de aire , es uno de los síntomas que generalmente se presenta repentinamente y siempre empeora con el esfuerzo.

, es uno de los síntomas que generalmente se presenta repentinamente y siempre empeora con el esfuerzo. Dolor en el pecho , es un síntoma que se identifica de una manera rápida debido a sus efectos es como si estuviera un ataque cardiaco. El dolor que se genera es agudo y se puede sentir cuando se respira profundo , lo que generalmente impide hacerlo. En algunos de los casos, se pueden sentir cuando se tose o te inclinas.

, es un síntoma que se identifica de una manera rápida debido a sus efectos es como si estuviera un ataque cardiaco. El dolor que se genera es agudo y se puede sentir cuando se , lo que generalmente impide hacerlo. En algunos de los casos, se pueden sentir cuando se tose o te inclinas. Tos, este síntoma que se produce en la embolia pulmonar se puede producir un esputo sanguinolento o en algunos de los casos se produce con hilo de sangre.

Otros de los signos y síntomas que se pueden presentar en las personas que se padecen de esta enfermedad son los siguientes:

Latidos en el corazón , estos pueden ser rápidos o irregulares.

, estos pueden ser rápidos o irregulares. Las personas suelen presentar un exceso de sudoración.

Fiebre.

Se produce dolor e hinchazón en las piernas, generalmente se producen en las pantorrillas. Esto se debe a una causa de una trombosis venosa profunda.

Provoca que la piel sea húmeda o descolorida . También se puede conocer como cianosis.

Causas que generan una embolia pulmonar

La embolia pulmonar se produce generalmente cuando un grupo de material, en algunos de los casos un coágulo sanguíneo. Estos se encajan en unas de las arterias de los pulmones, generalmente estos provienen comúnmente de las venas profundas de las piernas. Esta es conocida como una afección conocida, como la trombosis venosa profunda.

En la mayoría de los casos, los coágulos múltiples se encuentran implicados en la embolia pulmonar. Las porciones de cada pulmón que son nutridos por cada arteria bloqueada son despojadas por la sangre, la cual puede provocar que mueran. Este efecto provocado en el ser humano es conocido como un infarto pulmonar, esto genera que sea más difícil para los pulmones. El cual estos tienen la función de proporcionar oxígeno al resto de las demás partes del cuerpo.

En mayorías de los casos, todas las obstrucciones que se producen en los vasos sanguíneos son causadas por diferentes sustancias a los coágulos sanguíneos, como son los siguientes:

La generación de grasa de la médula de un hueso largo roto.

Las partes de un tumor.

Las burbujas de aire. Siendo estas unas de las causas que puede generar una embolia pulmonar

Factores de riesgo que genera

Aunque todas las personas pueden producir coágulos sanguíneos y provocar una embolia pulmonar, donde muchos factores pueden aumentar su riesgo. Entre estos factores se pueden encontrar las afecciones médicas y tratamientos. Las personas que la padecen tienen la posibilidad de correr un mayor riesgo si algunos de los familiares han tenido coágulos sanguíneos venosos o que hayan sufrido embolia pulmonar en el pasado.

Estas son algunas de las afecciones médicas o tratamiento que ponen riesgo a la persona que sufre de una embolia pulmonar. Entre ellas se pueden encontrar las enfermedades cardíacas, el cáncer, la cirugía, los tipos de trastornos que afectan la coagulación y las personas que padecen síntomas severos del COVID-19. Otros de los factores que la pueden generar es la inmovilidad prolongada, es decir, se forman coágulos sanguíneos durante los periodos de inactividad.

Estos pueden ser reposo en cama o viajes que son completamente largos. Otros factores que se pueden incluir son el tabaquismo, el sobrepeso, el suplemento de estrógeno y el embarazo. Siendo estos todos los factores de riesgo que puede generar una embolia pulmonar en las personas.

¿Cuáles son sus complicaciones?

La embolia pulmonar en las personas puede causar la muerte, en muchos de los casos que, no sufren de esta problemática y no es diagnosticada a tiempo no sobreviven. Pasa lo contrario cuando esta se detecta rápido en las personas y se ponen en tratamiento, ese número disminuye drásticamente. Esta también puede conducir a provocar una hipertensión pulmonar.

Es decir, una afección en la que la presión arterial de los pulmones y en el lado derecho del corazón es demasiado alta. Cuando son detectadas las obstrucciones de las arterias en los pulmones, el corazón tiene que hacer mayor trabajo. Donde este tiene que hacer mas esfuerzo para poder expulsar la sangre mediante estos vasos, por lo que aumenta esa presión arterial. Provocando que el corazón se debilite por completo.

Rara vez, que se produzcan con frecuencia pequeñas embolias pulmonar que se van desarrollando con el tiempo. Esto genera una hipertensión pulmonar crónica, también es muy conocida como una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica.

Cómo se puede prevenir una embolia pulmonar

Para prevenir una embolia pulmonar, se tiene que prevenir los coágulos que se generan en las venas profundas de las piernas. Siendo esta unas de las razones de los hospitales se muestran firmes en cuanto a la adopción de las medidas para la prevención de los coágulos sanguíneos

Muchos de los especialistas recomiendan a las personas a tomar anticoagulantes, medida de compresión, elevación de las piernas, realizar actividades físicas y compresión neumática. Y sobre todo tener mucha precaución cuando se vaya a realizar un viaje, se debe de tomar mucho líquido, ponerse de pie, moverse en el asiento y usar medias de compresión.