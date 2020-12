La ecografía es una técnica médica que se utilizar para ver órganos y las estructuras internas del cuerpo, hígado, riñones, casos sanguíneos, corazón, entre otros. Se utiliza mucho para llevar el control durante el embarazo, para observar la evolución que tiene el feto en el útero.

Es una técnica no invasiva que no tiene riesgos para la salud de las personas, esta con utiliza radiación, sino ondas de sonidos de alta frecuencia. Para poder aplicarla se usa un pequeño dispositivo que es manipulado con la mano y tiene el nombre de transductor. Este se encarga de dirigir las ondas de sonido al área que deseas analizar.

El principio de funcionamiento es como el de un sonar, es decir que las ondas chocan contra los tejidos de cuerpo, que son reproducidos por el aparatos. Otro equipo se encarga de procesar las ondas para poder transformar las imágenes.

Exploración ecográfica

Dependiendo el lugar donde se vaya hacer la prueba, el médico le dirá que cumpla con algunas indicaciones. Por ejemplo el caso que se haga una ecografía en la parte alta del abdomen, es necesario que el paciente este en ayudas durante horas.

Si deseas es hacerte una prueba en la zona baja del abdomen, es necesario acudir con la vejiga llena de orina, para esto es necesario beber mucha cantidad de líquido antes de la prueba, y no orinar hasta después de realizarse la ecografía.

Cuando te estás haciendo las pruebas es necesario no llevar nada puesto, en la región que te vas a analizar. Comúnmente te tendrás que acostarse sobre una camilla y el especialista te colocara un gel especial en la piel, que sirve para hacer más fácil la transmisión de ondas de sonido.

¿Para qué se utiliza la ecografía?

Una ecografia se puede realizar en todas las partes del cuerpo, las mas comunes son los ovarios, vejiga, hígado, páncreas, bazo, riñones, glándulas mamarias, corazón, glándula tiroides, testículos, ligamentos y músculos de las articulaciones, próstata o el feto durante el embarazo.

Esta permite ver una imagen en tiempo real de la zona afectada, permitiendo diagnosticar una gran cantidad de patologías. La ecografía no se puede utilizar para visualizar estructuras del cuerpo que tienen huesos o aire, debido a que necesita una estructura fija para que las ondas puedan rebotar.

Beneficios de la ecografía

El ultrasonido en raras ocasiones causa molestia en las personas; sin embargo además de eso esta tiene otras ventajas con respecto a otras pruebas.

Es uno de los métodos para visualizar el cuerpo, más económicos y sencillas de usar.

Resulta ser muy seguro, debido a que no aplica radiación para el cuerpo.

Es posible visualizar algunos órganos que con otros métodos no es posible.

Es una técnica muy útil para las personas que sufre de claustrofobia, debido a que puede generar imágenes a las personas, sin la necesidad de que tengas que meterte en una máquina, como es el caso de una resonancia o tomografía.

Como riesgos, hoy en día no hay ningún riesgo posible que genere un examen por ecografía pero no quiere decir que no vaya a existir a largo plazo, por tanto se establecen una serie de recomendaciones útiles a seguir para evitar esto como por ejemplo controlar el tiempo de adquisición, la frecuencia e intensidad empleada, utilizar la ecografía solo en el caso necesario, emplear una sonda con menor frecuencia, etc. Aunque se ha detectado que los materiales de contraste podrían en pocos de los casos, tener un pequeño porcentaje de riesgo de generar una reacción alérgica sobre el paciente

Tipos de ecografía

Existen varios tipos de ecografía, esta va a depender de la zona o región que desees examinarte.

Ecografía ocular y orbitaria

La ecografía ocular se utiliza para observar el área en los ojos, normalmente para vel el tamaño y la estructura de estos. Para hacerte esta prueba se utilizan unas gotas anestésicas especiales, para luego colocar el transductor de ultrasonido en la superficie frontal del ojo.

En esta prueba las ondas de sonido viajan desde la Superficie ocular hasta llegar al ordenador que procesa la información para poder generar una imagen

Ecografía abdominal

La ecografía abdominal es una de las más comunes, se emplea para poder ver el estado de los órganos que están en la región abdominal, como hígado, vesícula, páncreas, riñones y bazo. Además que se usa para poder hacer un análisis de los vasos sanguinos que llegan a esos órganos, como la aorta o la vena cava inferior,

Ecografía vaginal

Este tipo de ecografía se utiliza para poder estudiar el aparato reproductor femenino, el útero, ovarios, trompas, cuello uterino y la zona pélvica. Se emplea comúnmente para poder hacer un estudio del tamaño o presencias de miomas o pólipos en el interior del útero. Sirve para detectar ovarios, embarazos ectópicos, entre otros.

Para poder realizar el examen, es necesario una sonsa ecográfica que se introduce dentro de la vagina del paciente. Es recomendable hacerse esta prueba una vez al año, como un examen de rutina. También se realiza cuando hay sospechas de tumores de infertilidad, embarazo ectópico, cuando la mujer presenta un sangrado anormal durante el embarazo.

Ecografía de mama

La ecografía de mama es utilizada para poder identificar tumores que son visibles en una mamografía. Se utilizan principalmente para poder detectar si el tumor se solido o líquido, además para ver si benigno. Es recomendable para las mujeres hacerse este estudio cada año, para poder detectar los tumores a temprana edad.