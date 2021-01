Desde hace varios años, el ordenador se ha convertido en algo indispensable para cualquier familia o incluso para los trabajos, aunque el cómo funciona un ordenador depende para que se vaya a usar. Estos son capaces de analizar grandes cantidades de información.

Aunque, a menos que desees ser un especialista, no se consideraría necesario conocer cómo funciona un ordenador, debido al gran impacto que ha causado desde su lanzamiento hasta la fecha, en particular en estos tiempos, en los que muchos han migrado al teletrabajo y hay accesorios de ordenador que hacen el teletrabajo más fácil.

A continuación podrás leer lo que es un ordenador, cuáles son sus partes y como funciona, entre otras cosas.

¿Qué es un ordenador?

La palabra “ordenador” en el español, proviene del termino francés ordinateur, que es una referencia a Dios que pone el mundo en orden. Por cuestiones de marketing, ya que la descripción echa por IBM (International Business Machines Corporation) para su introducción en la Francia de 1954 situaba las capacidades de la maquina cerca de la omnipotencia.

El uso de la palabra ordinateur se ha llevado a los idiomas de España (como el aragonés, el asturiano, el gallego, el castellano, el catalán y el euskera). En el español de Latino América, así como los demás idiomas de Europa, como el portugués, el alemán y el neerlandés, usan términos derivados del latín “computare” (calcular).

Un ordenar o PC (Personal Computer – Computadora Personal) es un sistema, formado por elementos eléctricos y programas, que permiten, como su nombre lo indica, ordenar y procesar la información y hace que pases muchas horas frente a él, por lo que debes saber cómo cuidar tus ojos si pasas mucho tiempo frente al ordenador. Estos programas se conocen como Software y los elementos eléctricos como Hardware.

Aunque, por ser una máquina, se asume que tiene ruedas de dientes o mecanismos con cadenas, la realidad es que los ordenadores funcionan con transistores que reaccionan a impulsos de electricidad que pasan por sus circuitos, respondiendo siempre con el sistema binario, es decir, con ceros y unos, aunque todo esto no se pueda apreciar a simple vista por su microscópico tamaño.

Partes de un Ordenador

A simple vista, se pueden decir algunas partes de un ordenador, como la pantalla o el teclado, que son un denominador común, pero además de los ya mencionados, los ordenadores cuentan con otras partes, las cuales resultan indispensables para que este funcione, aunque sean menos populares entre los que no son especialistas en la materia, estas partes se pueden dividir entre

Software:

Sistema Operativo: es un programa capaz de gestionar los recursos de los que dispone el ordenador. Es indispensable, ya que sin este ningún ordenador sería capaz de ejecutar función alguna.

Hardware:

Procesador: también conocido comúnmente como CPU (Unidad Central de Proceso), se encarga de llevar a cabo las instrucciones que contienen cada uno de los programas.

Sistema Operativo:

Este se conforma por el núcleo del sistema (kenel), los controladores del dispositivo (drivers) y la interface de usuario (user interface).

El kenel se encarga de gestionar los recursos disponibles del ordenador, especialmente los del CPU y la RAM (Random Access, es la memoria principal y se usa para almacenar datos de acceso directo. También esta encardado de validar el acceso de los usuarios.

Los drivers (controladores del dispositivo) son generalmente programas que se encargan de definir como acceder a los dispositivos periféricos (que se encargan de las operaciones de entrada y salida que complementan lo que realiza el procesador, suelen dividirse entre Almacenamiento como disco duro, CD, etc., De Entrada como teclado, ratón, etc., De Salida como monitor e impresora o De Comunicación como tarjeta de red, tarjeta de Wireless etc.).

La user interface o interface de usuario es un conjunto de programas que permiten al usuario interactuar con el ordenador mayor comodidad, gracias a las herramientas necesarias que pone a su disposición.

Como funciona un Ordenador

A pesar de que todos sabemos perfectamente como encender un ordenador, y este está en funcionamiento desde el momento en que presionamos el botón de encendido, existe todo un proceso que ocurre antes de poder encender tranquilamente el ordenador. A continuación, veras una lista de lo que ocurre antes de presionar el botón de encendió:

Cuando lo encendemos, la corriente eléctrica llega a un transformador de fuerza o potencia. Este, a través del conector, distribuye los diferentes voltajes de trabajo a la placa base, incluyendo al CPU. Inmediatamente después de que el CPU recibe corriente, envía una orden al chip de memoria ROM del BIOS (Basic Input/Output System – Sistema básico de entrada-salida), donde las rutinas del POST (Power-On Self-Test – Autocomprobación diagnóstica de encendido) o programa de arranque.

Si el BIOS (que contiene este conjunto de instrucciones grabadas en su memoria) no existiera, el sistema del ordenador no podría cargar la información y parte de los ficheros del Sistema Operativo en la memoria RAM, que se requieren para iniciar el arranque y permitir que se puedan utilizar los programas instalados.

Luego de que los BIOS recibe la orden del CPU, el POST lleva a cabo una secuencia de pruebas para diagnosticar si la tarjeta de video, la memoria RAM, las unidades de discos, el teclado, el ratón y otros dispositivos de Hardware que están conectados al ordenador, se encuentran en condiciones de funcionar correctamente.

Cuando el BIOS es incapaz de detectar un determinado dispositivo o directamente detecta fallas en alguno de estos, emitirá una serie de sonidos en forma de pitidos o “beeps”, haciendo aparecer en la pantalla del monitor mensajes de error, que indicaran que la existencia del problema.

En caso de que este no detecte ningún problema en medio de la revisión, se dirigirá hacia el sector de arranque del disco duro (boot sector) para proseguir con el arranque del ordenador.

Los errores encontrados por el BIOS, se clasifican en “grave” o “no grave”. En caso de que el error se clasifique como “no grave” solo se mostrara un mensaje de texto en la pantalla o los “beeps”, sin que el proceso de encendido del Sistema Operativo se vea afectado. En caso de que el error sea “grave”, el sistema se detiene y el ordenador se quedara bloqueado, en este caso, lo mejor es revisarlo y repararlo ya que, lo más probable es que algún dispositivo del Hardware no esté funcionando bien.