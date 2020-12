Los Chromebook son computadoras personales que utilizan como sistema operativo Chrome OS. Este sistema fue desarrollado por Google y, a diferencia de otros sistemas operativos, como Windows, OS X y Linux, fueron creados para mantener una conexión permanente a Internet, ya que se basan en un alto porcentaje en la nube. Su sistema operativo se basa en el navegador Chrome, teniendo a su disposición las extensiones y aplicaciones existentes que facilita este navegador, como requisito, para acceder a un Chromebook, se requiere tener una cuenta Gmail.

Ejemplo de las que más utilizarás a diario:

Gmail.

Calendar.

Google Drive.

Docs, Planilla de cálculo, presentaciones, de La suite Google Drive.

Youtube.

Google+.

Se debe tener en cuenta que, con un Chromebook, funcionan casi todas las aplicaciones de Android, además, las Chromebook no poseen prácticamente almacenamiento local, ya que, la idea principal es que la información se almacene en tu cuenta en la nube.

Las principales características de un Chromebook

Su portabilidad : en la mayoría de los modelos, su pantalla oscila entre 11 a 13 pulgadas, es decir, son muy fáciles de trasportar, lo que permite trabajar en cualquier sitio.

: en la mayoría de los modelos, su pantalla oscila entre 11 a 13 pulgadas, es decir, son muy fáciles de trasportar, lo que permite trabajar en cualquier sitio. Su Almacenamiento : no dispone de disco duro para almacenamiento, ya que, está diseñada para guardar toda la información en la nube.

: no dispone de disco duro para almacenamiento, ya que, está diseñada para guardar toda la información en la nube. Hardware : no requiere de un gran procesador para funcionar.

: no requiere de un gran procesador para funcionar. Lo mejor es su precio : éste es asequible

Facilita la posibilidad de realizar las funciones del día a día, sin el contratiempo que presenta un portátil tradicional.

Como las aplicaciones se ubican en la nube, no requieres instalar, o realizar mantenimiento.

Apenas hay virus, y éstos están controlados por el propio navegador Chrome.

Cuentan con encendido rápido.

Se crearon para estar conectados a la red.

Aplicaciones Android: posee casi todas las aplicaciones, próximamente las dispondrá todas.

posee casi todas las aplicaciones, próximamente las dispondrá todas. Su sistema operativo es sencillo y fácil de aprender: práctica para usuarios que no disponen de habilidades en informática.

práctica para usuarios que no disponen de habilidades en informática. La seguridad: a pesar de su sencillez, es muy seguro, todas las actualizaciones van a cargo de Google y éstas son automáticas, el navegado Chrome ya posee incorporado antivirus para mayor seguridad.

a pesar de su sencillez, es muy seguro, todas las actualizaciones van a cargo de Google y éstas son automáticas, el navegado Chrome ya posee incorporado antivirus para mayor seguridad. Autonomía: su batería tiene un tiempo de duración aproximadamente 8 horas, y en algunos modelos, superan las 11 horas.

su batería tiene un tiempo de duración aproximadamente 8 horas, y en algunos modelos, superan las 11 horas. El Precio: se pueden encontrar en 200 a 300€

Con estos ordenadores, para tener acceso a las herramientas, programas y archivos, se debe recurrir el mundo online, pues se basan, principalmente, en los servicios de Google. Por consiguiente, para consultar el correo se debe recurrir a Gmail; para ofimática y almacenamiento, a Google Drive, para navegador por la red, a Google Chrome, es decir, será mediante nuestra cuenta Gmail, con la que se accederá a todo el sistema de Chromebook.

En el Chromebook viene incluido un reproductor multimedia. Si fuese el caso, de querer utilizar este ordenador sin conexión a internet, su funcionalidad es más limitada, que la que presentan otros ordenadores. Por consiguiente, las aplicaciones se instalan a través de Chrome Web Store, esta tienda también viene integrada en el ordenador, por lo que algunas herramientas como: Office o Skype, por ejemplo, se tendrán que reemplazar por Google Drive y Google Hangouts.

El lado oscuro de un Chromebook

Limitación en aplicaciones

Los Chromebooks, presentan algunas limitaciones, por ejemplo, no permite instalar algunas aplicaciones como: Photoshop, Spotify, Skype, Office. En su defecto, las mismas serán reemplazadas por Office 365, o Spotify, o cualquier otra disponible en la Chrome Store. Actualmente se trabaja en la adaptación de un nuevo sistema operativo.

Lo básico

Las Chromebook son ligeras.

Dependen del ambiente de Google Chrome.

Su sistema operativo presenta características específicas.

La mayor parte de su trabajo se ubica en una pestaña de Chrome.

Tiene una carga rápida.

Su rendimiento es ágil.

Las aplicaciones se pueden instalar solo desde Chrome Web Store.

El almacenamiento local es limitado, pero con 100GB en línea.

Algunas Chromebooks vienen con un mayor espacio de almacenaje, pero su costo es superior.

El beneficio de almacenar en la web es que puedes acceder desde otra PC.

Tus aplicaciones, documentos y configuraciones, siempre estarán disponibles en la nube.

Su pantalla va desde 12 a 15 pulgadas, aunque funcionan, con pantallas externas, si fuese el caso, de querer utilizar una pantalla más grande.

Su resolución es de 3000 por 2000 pixeles. Incluso, hay una Chromebook 4K, la cual fue fabricada por la firma Lenovo, y la de Samsung la cual presenta un modelo que posee una pantalla 4K AMOLED, así como procesadores Intel Comet Lake de última generación.

Las Chromebooks funcionan sin conexión

La mayoría de estos ordenadores se conectan mediante wifi, aunque algunos modelos ofrecen conexión mediante celular. Si no dispones de señal, puedes realizar de igual manera varias tareas rutinarias.

Entre las tareas que puedes ejecutar se encuentran:

Redactar.

Leer correos.

Trabajar con documentos en Google Drive.

Jugar.

Las aplicaciones guardan en forma automática tu trabajo, sincronizándose cuando vuelvas a tener conexión

Rendimiento de una Chromebook

Las características específicas de la Chromebook, parecieran ser débiles si son comparadas con otras portátiles de Windows, pero esto se debe a que no requieren ser tan potentes. ChromeOS, no fue creado para ejecutar software de escritorio, o aplicaciones de Android. Sin embargo, este sistema operativo, es ligero, por lo que no requiere de un procesamiento como otras computadoras portátiles.

Incluso, posee componentes que requieren menos energía para operar, lo que extiende la vida útil de un Chromebook.