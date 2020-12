La palabra “brunch” es una combinación de desayuno y almuerzo, y se toma entre el desayuno y la hora del almuerzo. Algunos lo definen como un desayuno tardío o un almuerzo temprano. Apareció por primera vez a finales del siglo XIX en Inglaterra y parece haber nacido de las clases altas británicas.

Los domingos, las familias adineradas daban a sus sirvientes un día libre, después de hacer que prepararan una comida estilo buffet que sus empleadores podían comer durante el resto del día.

LA HISTORIA COMPLETA DEL BRUNCH

Este no siempre fue así. Solo recientemente se ha tratado menos de papas fritas y más de #hashtags, pero hay una constante de la que siempre se ha tratado nuestro amado brunch: la unión. Amigos junto con la comida del almuerzo, familia junto con la comida del desayuno. Entonces, ¿cómo se convirtió en lo que es? ¿Y qué era antes?

Década de 1890: “Brunch” se convierte en una palabra

Guy Beringer propuso el brunch, o eso se dice. En una publicación londinense de 1895 llamada Hunter’s Weekly, Beringer dejó en claro en su artículo, “Brunch: A Plea”, que un desayuno social tardío el domingo “haría la vida más brillante para los pantalones del sábado por la noche”.

Un año después, en 1896, la palabra “brunch” se publicó en Estados Unidos por primera vez. El artículo “The Newest Thing in Lunches” en New Oxford News y Notes for Women, presentó a los lectores la “moda” de comer entre el desayuno y el almuerzo.

Década de 1920: The Fancy Hotel Brunch

Cuando este dejó su huella en Estados Unidos, fue un evento de lujo servido en hoteles de lujo para la élite. No se menciona mucho durante un tiempo después de fines del siglo XIX.

Década de 1930: adopción temprana

En los años treinta, fue adoptado por la clase media. Las amas de casa, las empresarias y los solteros se dieron cuenta de lo conveniente, barato y fácil que era y comenzaron a tomar esta comida en casa.

Qué es un brunch

Freír tocino, comprar donas y productos horneados y preparar jugo de naranja, té y café fue una forma sensata de disfrutar de una mañana relajante con la familia o los amigos.

Década de 1940: el brunch es para todos

Tomando su derecho de nacimiento como una comida de tiempo libre, la gente abrazó esta comida. Uno de los primeros libros de cocina de brunch se publicó en los años cuarenta. El brunch ganó una popularidad constante porque era económico: una comida dos en uno con toques especiales que no se ofrecen durante la semana. Avena para el resto de la semana, pero tocino, waffles, fruta, mermeladas y café el domingo.

Década de 1950: el brunch en casa

Después de la Segunda Guerra Mundial, los años cincuenta vieron una disminución en el servicio religioso de los domingos por la mañana y, en cambio, un brunch en casa tomó su lugar.

Los alimentos de conveniencia comenzaron a aparecer en los estantes, por lo que el menú era un híbrido de alimentos caseros y prefabricados como mermeladas caseras, mezclas para panqueques, huevos y, por supuesto, café.

Década de 1960 y 1970: todo vale brunch

Los desenfrenados años sesenta y setenta dieron paso a una mentalidad de “haz lo que te apetezca con esta comida”.

Los libros de cocina entraban en conflicto sobre lo que se debía servir, y la falta de respeto a las reglas significaba que la mesa se podía poner con cualquier cosa, desde fondue hasta huevos y guisos.

En el verdadero estilo de los años sesenta y setenta, todo se trataba del espíritu del brunch, y la única regla era que no había reglas.

Década de 1980: el brunch toma el control

Cien años después de que se convirtiera en algo, los periódicos afirmaron que había reemplazado la clásica comida en todo el mundo, la cena dominical. Sin embargo, los días de lujo y brillo de los años ochenta marcaron el comienzo de esta comida en los hoteles y restaurantes, y fuera de la casa.

Década de 1990: brunch todo el tiempo

La gente de los noventa estaba tan enamorada de esta comida que los restaurantes comenzaron a ofrecerlo tanto el sábado como el domingo. Salir a almorzar se volvió mucho más popular que quedarse en casa.

Década de 2000: el brunch se globaliza

El brunch vio un aumento en popularidad, y casi cualquier cocina recibe un huevo encima. Algunas personas comienzan a hacer cola para los puntos de acceso al brunch, mientras que otras ponen los ojos en blanco y se posicionan sobre las implicaciones socioeconómicas.

Brunch

Hoy: Brunch Hulks Out

Se ha convertido en una actividad de fin de semana digna de ser clasificada como “deporte”. Las filas son largas, los platos se apilan, el almíbar está infundido, los waffles son sándwiches, los cócteles vienen en jarras, es un poco loco.

Pero debido al valor de voltear las mesas, este se ha vuelto más apresurado que placentero. Aunque una constante sigue siendo la misma: sigue siendo una cuestión social. Gracias a las redes sociales y la cultura gastronómica, también se trata de compartirlo con el mundo.

EN EL FUTURO

Quién sabe lo que depara el futuro, pero en unos pocos años tal vez no necesitemos alineaciones, montones de panqueques o desplazarnos sin cesar y gustar los brunch de otras personas.

El enfoque inicial de Guy Beringer para el brunch ha servido bien. Comenzó como una forma de dormir hasta tarde y pasar un rato relajante con amigos con resaca, y todavía se trata de pasar un tiempo con familiares y amigos.