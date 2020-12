El grupo Stay Homas presenta “Agua”, su álbum debut que llega tras la publicación de su mixtape “Desconfination” en este mismo año, con el que se convirtieron en el fenómeno musical del confinamiento. Se acompaña como presentación el videoclip del single ‘Cacatúa’ con la colaboración de PJ Sin Suela.

El tema ‘Cacatúa’, con un sonido más tropical y urbano de lo habitual en Stay Homas, establece una conexión entre Barcelona y Puerto Rico gracias a la colaboración del médico (convertido en rapero) puertorriqueño PJ Sin Suela (colaborador, entre otros, de Bad Bunny). El single viene acompañado de un colorido vídeo dirigido por Cristobal Quesada.

“Agua” de Stay Homas, publicado vía Sony, es un disco con doce cortes de estilos muy variados como pop, folk, sonidos urbanos, toques electrónicos, aires caribeños y ambiente latino, mezclando sin prejuicios distintos idiomas como el castellano, catalán, inglés o portugués. En el álbum se incluyen también anteriores singles como ‘Let it Out’ o ‘Por el camino’, canción para la BSO de la película “Mamá o papá” (2020) dirigida por Dani de la Orden.

Stay Homas son unos barceloneses fruto de la unión de Guillem Bolt, de la banda Doctor Prats, y Klaus Stroink y Rai Benet, del grupo Buhos. El trío, compañeros de apartamento, se convirtió en un auténtico fenómeno social durante el primer confinamiento por Covid-19 en marzo, porque las canciones que tocaban desde la terraza de su piso el L’Exaimple durante la pandemia se hicieron virales gracias a que las grababan en vídeo y las colgaban en las redes sociales, recorriendo el mundo con también improvisados colaboradores como Michael Bublé, Manu Chao o Pablo Alborán.

A través de las redes sociales, los miembros del grupo han reflexionado sobre su éxito y la llegada de “Agua”: “Hace menos de 9 meses Stay Homas no existía. Sólo tres tíos en una terraza haciendo canciones por las risas. Hoy salimos de la terraza con un disco, pero con las mismas risas. Ver como ha crecido todo esto nos hace flipar a un nivel épico. Mil gracias a toda la gente que nos ha acompañado en esta historia, esperamos que lo disfrutéis tanto como nosotros”.

1.Les merdes

2.Nunca vuelven

3.Cacatúa – con PJ Sin Suela

4.Let it out

5.Mientras respire

6.Tudo bem

7.Por el camino

8.Al ponerse el sol

9.Del revés – con Sofía Ellar

10.+=

11.Days of our lives

12.Ara (Les merdes II)

A su vez también han estrenado vídeo oficial para ‘Del revés’ dirigido por Marta Mas Girones, un dueto con la cantante británica Sofía Ellar:

Stay Homas presentará “Agua” en una gira de más de veinte conciertos que pasará desde el próximo 3 de abril de 2021 por las principales ciudades de España, Europa y Latinoamérica. Un tour que promete superar la buena acogida que han tenido sus directos en 2020. El pasado verano ya tuvieron que anular conciertos con todas las entradas vendidas.