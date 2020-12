El cantante emergente Paris Boy presenta ‘Como antes’, su nuevo single tras el éxito de ‘Problemas’, presentado con el siguiente videoclip:

‘Como antes’ está compuesto por Paris Boy y viene producido por Científico Loco. El vídeo musical cuenta con créditos de BD Visuals, con la participación de la actriz Estefania Muñiz y agradecimientos a Puigfilms & back’s pictures.

Al parecer, su nombre es David Figueredo Pedraza y este es su instagram https://www.instagram.com/parisboy00. Se ha convertido en uno de los artistas que sus temas son de los más usados en la red TikTok. Consta como anteriores singles lanzados los temas ‘Problemas’, ‘Mariposas negras’ y ‘Pensando en ti’, así como una colaboración con SDLH llamada ‘Espejo’.

Ampliaremos próximamente esta noticia, en cuanto tengamos más datos.

Letra de ‘Como antes’ de Paris Boy

[Intro]

(Como antes, como antes

Seguimos siendo los mismos, como antes)

Paris Boy

Ah-ah-ah

[Estribillo]

Y aunque no sea como antes, como antes

Seguimos siendo los mismos, como antes

Y aunque ya sé que te gustan los cantantes

Yo te guardo cerca mío como los diamantes

Y aunque no sea como antes, como antes

Seguimos siendo los mismos, como antes

Y aunque ya sé que te gustan los maliantes

Yo te guardo cerca mío como los diamantes

[Verso 1]

Seguimos siendo los mismo’, pero lo que pasó una vez ya se fue

Quédate con ese mismo recuerdo porque sinceramente yo lo quemé

Ahora que estamos a solas, pídeme lo que tú quieras

Quítame toda la ropa, vamos a hacerlo de toda’ las manera’

Yo sé que te gusto, por eso vienes

Pero si me tienes, luego te vas

Ahora dice’ que ya no te conviene

Pero cuando quieras ya no me tendrás

Aunque no sea importante, y seguimos tan distantes

Baby, seamos amante’

[Estribillo]

Y aunque no sea como antes, como antes

Seguimos siendo los mismos, como antes

Y aunque ya sé que te gustan los cantantes

Yo te guardo cerca mío como los diamantes

Y aunque no sea como antes, como antes

Seguimos siendo los mismos, como antes

Y aunque ya sé que te gustan los maliantes

Yo te guardo cerca mío como los diamantes

[Verso 2]

Aún recuerdo aquella noche, follando

También cuando te dormías, y soñando

Me decías al oído: “Te amo”

Y me decías al oído: “No te he olvidado”

Piensa en mí cuando esté lejo’ y apenas puedas seguirme porque es tarde

Sigue creyendo que puede haber otro, por mucho que busques no vas a encontrarle

No sé qué contarle, apenas tenía que cantarle

Dos letritas de las que le gustaban solo para tener que calmarse

[Estribillo]

Y aunque no sea como antes, como antes

Seguimos siendo los mismos, como antes

Y aunque ya sé que te gustan los cantantes

Yo te guardo cerca mío como los diamantes

Y aunque no sea como antes, como antes

Seguimos siendo los mismos, como antes

Y aunque ya sé que te gustan los maliantes

Yo te guardo cerca mío como los diamantes

[Outro]

Científico Loco