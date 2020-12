Natalia Lacunza con Chill Chicos en ‘Si volvemos a querernos’

La pamplonica Natalia Lacunza y el grupo murciano Chill Chicos presentan ‘Si Volvemos a querernos’, su colaboración con el con el siguiente videoclip. Un tema que ambos habían estrenado en el concierto Madrid Brillante.

‘Si volvemos a querernos’ es una balada pop indie con el sello de Chill Chicos con uso de armonías y matices Lo-Fi. El vídeo musical ha sido dirigido por yungatika.

La canción no estaba incluida en el reciente álbum “Le Chill” del trío (ahora se lanza como bonus track), que se publicó el pasado 10 de diciembre y que cuenta con otras colaboraciones como las de Rusowsky o Hens, entre otros. El disco de Chill Chicos ya cuenta con más de 1 millón de streams en Spotify.

Javi, Pascual y Salva son Chill Chicos, una “indie gang de Murcia”, como ellos mismos se definen. Se encontraron hace un par de años en un colegio mayor de Madrid y allí asentaron su pequeño estudio casero para hacer su música. Ahora tienen en el mercado tres EP’s y un álbum, apostando por sonidos frescos que van desde el pop urbano hasta el trap relajado. Desde sus inicios han contado con colaboraciones de las promesas urbanas como Hens, D3llano, Slim Samurái, ARON, Fresquito o Mango.

Natalia Lacunza se dio a conocer como la tercera finalista en Operación Triunfo 2018. Tiene publicado dos EP´s desde entonces y varios singles como ‘Nana Triste’ (con Guitarricadelafuente) , ‘Tarántula’, ‘Olvidé de mí’ o ‘Algo duele más’. En este mismo año, ha presentado otras colaboraciones como ‘Modo avión’ (con la girl-band Cariño), ‘Enfance 80’ (con el dúo francés Videoclub) o ‘Cuanto te fuiste’ con Aitana. Hace tan solo unos días ha publicado otro nuevo single, ‘Nuestro nombre’.

Letra de ‘Si volvemos a querernos’ de Chill Chicos & Natalia Lacunza

[Verso 1: Natalia Lacunza]

Ey, ¿qué tal? No quiero molestar

Aunque sepa, no me engaño

Si puedo pararlo, que no me haga daño

Antes tu mano en mi mano

Ahora somos dos extraños

[Verso 2: Chill Chicos]

Me decía que me amaba

Que me quería en su cama

Todo se fue, yo lo perdí

Ahora ya no puedo verte por aquí

Me sigue gustando tu cora

Las ganas que tengo de más

Eso, mami, no se va a acabar

[Estribillo: Natalia Lacunza & Chill Chicos]

Estoy otra noche

Pensando en tus labios

Mami, maldigo mi suerte

Llevo grabado tu nombre porque quiero

De ti no mе voy a olvidar

Y aunque me olvide dе ti, nada va a cambiar



[Verso 3: Natalia Lacunza]

Dime que vas a llamar

Dime que vas a llamar

Todos mis recuerdos ahora parecen tan viejos

Ya no puedo darte nada

Porque todo te lo entrego, corazón

Me puede la emoción de vernos

[Puente: Natalia Lacunza & Chill Chicos]

Y dentro de algún tiempo

Cuando nada importe tanto

Y me mires a los ojos

Quizás veas algo nuevo, mi amor

Si volvemos a querernos

[Outro: Natalia Lacunza, Ambos]

Dime que vas a llamar

Dime que vas a llamar

Y ya no puedo, tapar tus huecos

Dime que vas a llamar

Dime que vas a llamar