Los artistas Michael Ball y Alfie Boe presentan “Together At Christmas”, su nuevo álbum conjunto con el que volvieron a liderar la lista de álbumes de Reino Unido y se han convertido en el más vendido de esa temática esta Navidad de 2020.

“Together At Christmas” incluye clásicos festivos versionados por Michael Ball & Alfie Boe y una nueva canción original titulada ‘My Christmas Will Be Better Than Yours’. Con este álbum publicado hace pocas semanas volvieron a ser #1 en U.K, siendo su tercer trabajo discográfico conjunto (después de “Together” de 2016 y “Together Again” de 2017) que consigue esa posición de cuatro discos que han publicado juntos. Y aún continua en los primeros puestos, considerándose el álbum navideño favorito estas navidades en el país.

Comentando sobre el álbum, Michael Ball : “Alfie y yo, juntos en Navidad, ¡no puedo pensar en nada mejor! En estos tiempos extraños, queríamos crear un álbum de canciones que nos gustara escuchar en Navidad, además de algunas sorpresas en el camino, incluida una canción original. Esperamos que a nuestros fans les guste escuchar esto durante muchos años. Este año sin duda será una Navidad que nunca olvidaremos.” Por su parte, Alfie Boe añadió: “Mantener vivo el espíritu navideño parece más importante que nunca este año. Queríamos crear un álbum festivo que aporte alegría, amor y felicidad. Difundir la alegría navideña es algo de lo que todos necesitamos un poco más durante estos tiempos desafiantes. , así que sin importar cómo la gente pueda pasar la temporada navideña, estaremos aquí. De vuelta juntos en Navidad con nuestros fans por quienes estamos increíblemente agradecidos y estamos ansiosos por ver en persona cuando regresemos para un nueva gira en 2021″.

It’s Beginning to Look A Lot Like Christmas Have Yourself A Merry Little Christmas Mistletoe and Wine Christmas (Baby Please Come Home) I Believe The Christmas Song (ft. Gregory Porter) White Christmas Silent Night The Spirit of Christmas O Holy Night I’ll Be Home For Christmas. My Christmas Will Be Better Than Yours Once Upon A December (Bonus Track)

Es más, es el segundo #1 para Michael Ball este 2020, ya que hace unos meses también lideró la lista de singles con el tema ‘You’ll Never Walk Alone’ junto a Captain Sir Tom Moore. Asimismo, se convirtió en el 11º álbum Top ten de Michael Ball y en el 9º álbum Top ten de Alfie Boe en el Reino Unido.

Michael Ball y Alfie Boe, actores de teatro y más

Michael Ball es un actor y cantante británico, ganador de un Premio Laurence Olivier. Es conocido por canciones como ‘Love Changes Everything’ y en el teatro ha actuado como Marius en “Les Misérables”, Alex en “Aspects of Love”, Caractacus Potts en “Chitty Chitty Bang Bang”, Raoul en “The Phantom of the Opera” y Edna Turnblad en “Hairspray2.

Alfie Boe es un tenor y actor inglés, sobre todo actuando en teatro musical. Es mejor conocido por sus interpretaciones como Jean Valjean en el musical “Les Misérables” en el Queen’s Theatre de Londres, el Concierto del 25 Aniversario, el renacimiento de Broadway de 2014 y el Concierto “All-Star Staged”. También interpretó el papel principal en “Finding Neverland” en Broadway en 2016. Ha vendido más de un millón de álbumes en el Reino Unido.