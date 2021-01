Mägo de Oz, la legendaria banda madrileña de folk-rock metal, ha presentado ‘Tu madre es una cabra’ con La Pegatina , el segundo anticipo de su próximo álbum “Bandera negra”. Lo acompañan con el siguiente videoclip:

‘Tu madre es una cabra’, de Mägo de Oz con la colaboración de La Pegatina, ha sido compuesta Txus Di Fellatio con arreglos de Moha, Patri, Javi Diez, Seoane y Victor de Andrés, con producción de Alberto Searra. Este es el segundo single, tras ‘El cervezo (el arbol de la birra)’, del álbum “Bandera negra” que se publicará en abril de 2021. Su vídeo musical ha sido dirigido por Mario Ruiz, bajo la producción Krea Film Producciones con David Torres y Patricia Morán.

Txus de Mägo de Oz ha comentado sobre la canción: “[…] hemos compuesto esta canción (una melodía que compuse en la época de ‘Gaia II’). Una canción divertida, muy pegadiza y con la inestimable ayuda de nuestros amigos de La Pegatina. En resumen, que, o sucumbimos a la tristeza y la frustración, o le damos una patada al 2020 en forma de canción para curar esas sonrisas que se nos han ahogado. Y es que ¡¡ESTAMOS COMO CABRAS!!”.

“Bandera negra”, su nuevo álbum está programado en principio para publicarse el 9 de abril de 2021. “Un disco totalmente distinto al anterior, un disco alegre, optimista y con letras muy gamberras, como hacía mucho tiempo que no grabábamos. Como no somos médicos ni científicos y mucho menos políticos (somos gente honrada) pues qué mejor que un puñado de canciones alegres y fiesteras para intentar curaros de tanta tristeza e incertidumbre.”, han comentado Mägo de Oz sobre el mismo.

Letra de ‘Tu madre es una cabra’ de Magö de Oz & La Pegatina

¡Arriba!

¡Toma ya!

¡Dale, dale!

¡Dicelo, dicelo, vámonos!

Una voz me ordena que haga cosas

La, la, la, la, la, la – La, la, la, la, la

La medicación no es suficiente

La, la, la, la, la, la – La, la, la, la, la

Estoy fatal, estoy cambiando

Estoy asustado

Me despierto cada noche

Correteando por un prado

Y es este olor que no se quita

Como a establo, como a cuadra

Y hasta me he hecho con mi pelo

Una bufanda

Oh oh oh.. qué diagnóstico me espera?

Oh oh oh.. por que como del jardín?

Oh oh oh.. esto es grave o tiene cura?

Oh oh oh.. qué es lo que tengo doctor?



¡Tú madre es una cabra!

Tu madre es una cabra, ha hay

¡Dale, dale, dale, dale, dale!

¡Tamo’ locos!

Ya me parecía mazo raro

La, la, la, la, la, la – La, la, la, la, la

Que se me saliesen los zapatos

La, la, la, la, la, la – La, la, la, la, la

Y es que mis pies se han transformado

Ya no tengo uñas, y mis dedos agrupados tienen forma de pezuñas

Y hasta mi voz se que ha cambiado

Oigo risas en la tienda cuándo me pido una o mas cervezaaaaa

Oh oh oh.. qué diagnóstico me espera?

Oh oh oh.. por que como del jardín?

Oh oh oh.. esto es grave o tiene cura?

Oh oh oh.. qué es lo que tengo doctor?

¡Tú madre es una cabra!

Ha ha, dale, toma, toma, toma

Somos la resistencia carbonera

Ahí estamos, ahí estamos

¡Arriba, pum, pum, pum!



Oh oh oh.. que termine esta condena

Oh oh oh.. así no puedo vivir

Oh oh oh.. así no vale la pena

Oh oh oh.. así no puedo seguir

¡Tú madre es una cabra!

Muy locos

Arriba

Cabra, my friend

La cabra

La pegatina con Mägo de Oz

Estamos como cabras