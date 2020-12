Las artistas brasileñas Luísa Sonza, Pabllo Vittar y Anitta presentan ‘Modo Turbo’, su single colaboración con el siguiente videoclip:

‘Modo Turbo’ es una canción de ritmos urbanos y brasileños de baile con Luísa Sonza, Pabllo Vittar y Anitta, siendo producida por el DJ funky Rennan da Penha & Rafinha RSQ y se incluirá en el próximo álbum de Luísa. Asimismo fue compuesta por los dos productores citados además de Sonza y Diego Timbó.

En el vídeo musical de ‘Modo Turbo’ dirigido por Henrique Badke, el trío de cantantes brasileñas interpretan a los personajes de un videojuego de estética “anime”, en el que no paran de bailar y luchar contra un muñeco virtual gigante. Acumula ya más de 10 millones de visualizaciones en solo un día.

No es la primera que las tres artistas han colaborado enre ellas aunque sea por separado: Anitta junto a Luísa en ‘Combatchy’ (acompañadas por Lexa y MC Rebecca), Pabllo junto a Luísa en ‘Garupa’ y por último, Anitta y Pabllo junto a Major Lazer en ‘Sua Cara’.

Luísa Sonza, Pabllo Vittar & Anitta, tres artistas brasileños de éxito

La joven brasileña Luísa Sonza ha triunfado en 2020 con singles como ‘Braba’ y otras colaboraciones de éxito como ‘Combatchy’ (con Anitta y Lexa), ‘Flores’ (con Vitao) o ‘Friend de Semana’ (con Aitana y Danna Paola). Con siete años ya actuaba en eventos gracias a la banda Sol Maior.

La también presentadora y actriz Anitta empezó su carrera profesional de música en 2013, publicando su single debut ‘Show das Poderosas’ con gran éxito en Brasil acompañado de su primer álbum homónimo. Al mismo siguieron “Ritmo Perfeito” (2014), “Bang5” (2015) y “Kisses”. En 2021 publicará “Girl from Rio” que incluirá su éxito ‘Me gustas’, en colaboración con con Cardi B y Myke Towers.

Pabllo Vittar es una cantante drag queen que tras empezar musicalmente en club nocturnos, ganó atención en internet con el single ‘Open Bar’ (2015). En 2017, lanzó su álbum debut “Vai Passar Mal”, que generó sencillos como ‘K.O’ o ‘Corpo Sensual’. Posteriormente siguió su éxito con “Não Para Não” (2018) y “111” (2020).

Letra de ‘Modo Turbo’

[Intro: Luísa Sonza]

Rafinha RSQ, Rennan da Penha

[Verso 1: Luísa Sonza & Anitta]

Aposto contigo, vai fazer o que eu quiser

Com essa turbulência, tu não vai parar em pé

Hoje eu fico louca, looping de beijar na boca

Vem comigo, quem aguenta essa porra a noite toda?

Crazy, crazy, crazy

Me levar pro canto, pode

No meu love, love, hã, hã, hã

Crazy, crazy, crazy

Me levar pro canto, pode

No meu love, love, hã, hã, hã

[Pré-refrão: Pabllo Vittar]

Nem chamou e eu já fui

Se der bom, vai dar ruim

‘Cê não vai esquecer

Vou botar pra foder

[Refrão: Luísa Sonza, Pabllo Vittar & Anitta]

Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera

Tem turbina nessa raba e agora ninguém me (Sss!)

Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera (An!)

Tem turbina nessa raba e agora ninguém me pega (Vai!)

Aperta o cinto, modo turbo, que a sentada é de outro mundo

Aperta o cinto, modo turbo, senta, senta, senta (x2)

[Pré-refrão: Pabllo Vittar, Luísa Sonza]

Nem chamou e eu já fui (E eu já fui)

Se der bom (Se der bom), vai dar ruim (Brrrá!)

‘Cê não vai (‘Cê não vai) esquecer (Esquecer)

Vou botar (Vou botar) pra foder (Brrrá!)

[Refrão: Pabllo Vittar & Luísa Sonza]

Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera

Tem turbina nessa raba e agora ninguém me pega

Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera

Tem turbina nessa raba e agora ninguém me pega (Brrrá!)

[Verso 2: Luísa Sonza & Anitta]

Vem comigo, quem aguenta essa porra a noite toda?

Crazy, crazy, crazy

Me levar pro canto, pode

No meu love, love, hã, hã, hã

Crazy, crazy, crazy

Me levar pro canto, pode

No meu love, love, hã, hã, hã

[Refrão: Luísa Sonza, Pabllo Vittar & Anitta]

Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera

Tem turbina nessa raba e agora ninguém me pega

Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera

Tem turbina nessa raba e agora ninguém me pega

Aperta o cinto, modo turbo, que a sentada é de outro mundo

Aperta o cinto, modo turbo, senta, senta, senta (x2)

[Saída: Anitta]

Vem comigo, quem aguenta essa porra a noite toda?