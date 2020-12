La joven cantante emergente La Ross María presenta ‘Navidad solita’, su nuevo tema acompañado de su videoclip correspondiente, bajo el sello 829Music Mundial LLC.

‘Navidad solita’ es un tema producido por Babilom para La Ross María y el vídeo musical ha sido dirigido por Baby Javi Films en una canción dedicada a las personas que se encuentran solas en la Navidad. La cantante ha revelado que está preparando su primer álbum y va a grabar una colaboración con el cantante colombiano Camilo.

Rosa María Pineda ( alias La Ross María ) es una joven artista proveniente de República Dominicana que con tan solo 16 años inició hace un año su carrera artística, creando su canal de YouTube. En Julio de 2020 pasa a formar parte de la compañía artística 829Music Mundial, quienes la hacen debutar de manera profesional con el lanzamiento de su primer sencillo independiente ‘Tú vas a tener que explicarme’ (versión normal). Luego llegó el single ‘Mi regalo más bonito’, otro éxito que ya suma más de 100 millones de vistas en youtube y ‘Tú vas a tener que explicarme’ (versión con Romeo Santos).

En este corto espacio de tiempo La Ross María se ha convertido en un fenómeno gracias a su estilo que rescata el romanticismo atemporal y lo actualiza para una nueva generación, fusionando elementos de rap, improvisación y música urbana. Destacando su cautivante voz, al igual que la guitarra acústica y acordes con influencia de R&B y neo-soul. Tiene ya más de un millón y medio de seguidores en Instagram.

Letra de ‘Navidad Solita’ de La Ross María

[Intro]

Mmm-mmm, mmm

Yo’

[Coro]

Esta navidad me la vo’a pasa’ solita y vacía

Nada e’ como yo lo quería

Como yo lo planeaba y por eso, yo sonreía

Pero mientra’ el tiempo pasa’, la cosa se vuelve una porquería

Ya e’ monotonía, me estoy hundiendo en una agonía

Da pena ver mi familia dividía’

Hay gente que no se encuentran por la distancia

Pero hay gente que no están porque ya se le’ acabó la vida, yo’

[Verso]

Este diciembre ya no me da emoción

Siento un dolor grande en el corazón

Ante’ me emocionaba cuando veía un arbolito

Pero ya me da igual por como se encuentra la situación

Lo’ día’ pasan y ya se acerca el cañonazo

Y mi corazón ‘tá roto en do’ pedazo’

Porque yo sé que tú no vas a estar conmigo

Y cuando sean la’ 12a.m. tú no me dara’ un abrazo

La gente no lo nota, que estoy muriendo por dentro

Y estoy agonizando lento, lento

Me ‘tán matando lo’ pensamiento’

Tanto así, que ni yo misma sé lo que ya siento

No sé lo que quiero, siento que me muero

El dolor ‘tá alante primero y mi corazoncito necesita un suero

Dejar de llorar no puedo

No me llenan ni regalo’ ni dinero, ya no sé qué es lo que quiero

Y si tuviese un deseo, pido que to’ sea como ante’

Dios sabe, mis deseo’ son gigante’

Que lo que yo sueño e’ pa’ mente’ brillante

Pero cada quien sueña de una forma diferente

Bueno, pero na’, que nadie se haga daño y que sean felice’

Porque lo’ médico’ ‘tán lleno’ aunque a vece’ no se vean la’ cicatrice’

[Coro]

Esta navidad me la vo’a pasa’ solita y vacía

Nada e’ como yo lo quería

Como yo lo planeaba y por eso, yo sonreía

Pero mientra’ el tiempo pasa’, la cosa se vuelve una porquería

Ya e’ monotonía, me estoy hundiendo en una agonía

Da pena ver mi familia dividía’

Hay gente que no se encuentran por la distancia

Pero hay gente que no están porque ya se le’ acabó la vida

[Outro]

E’ increíble como cada Navidad que pasa

Faltan más personas en nuestra mesa

La Ross

Babilom produce

829Music Mundial

Joel en la melodía

Yo’

Te quiero, mami