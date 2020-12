El cantautor catalán Kiko Veneno presenta ‘Días raros’ con el siguiente videoclip, segundo single adelanto de su próximo álbum “Hambre” y sin fecha anunciada aún de publicación.

‘Días raros’ es una canción de Kiko Veneno creada y grabada durante el confinamiento por el Covid-19. En su letra, habla de lo que nos parece irreal por su excepción y terminamos adoptando, de sentirse extraño esperando que venga un día normal. “Habla de este momento (histórico), sí, pero desde cerca. La pandemia es interior, está a flor de piel. Es la crónica sentimental, y a la vez reflexiva, de los confinamientos; la crónica de un artista”, según el comunicado de prensa.

El videoclip ha sido creado por Miguel Rey, contando con la colaboración puntual de Akimoski. Para su elaboración se recopilaron imágenes de calles vacías de Jerez, Sevilla y Barcelona grabadas por Gulcin Bekar y otros colaboradores varios.

Es el siguiente tema que lanza tras el single ‘Hambre’ hace varias semanas, donde mezclaba la atemporalidad del flamenco con sonidos del presente. “Hambre” (el álbum) estará formado por algunas de las canciones que salieron del mismo proceso creativo de ese anterior álbum. Kiko Veneno estará en concierto el próximo domingo 27 de diciembre a las 12:00 h en Madrid Brillante.

José María López Sanfeliu, más conocido como Kiko Veneno y reconocido sobre todo por ser el autor de ‘Volando voy’ de Camarón, debutó en la música en 1977 con los hermanos Rafael y Raimundo Amador, formando el grupo Veneno. Posteriormente, se inicia en solitario en 1982 con su primer álbum, “Seré mecánico por ti”, al que se han ido sucediendo más discos hasta el último que fue “Sombrero roto” (2019) con éxito de ventas y crítica.

Letra de ‘Días raros’ de Kiko Veneno

Son días raros

Nada está muy claro

Todo va a ir bien

Viajar en el tiempo

Me quedan tres intentos

Ya no sé qué hacer

Son días raros

Hablar es barato

En el parque animado

Viajar en el tiempo

Me quedan tres intentos

Lo sé José, lo sé muy bien

Días raros en esta ciudad

Se respira un aire medio fantasmal

Tu vecino puede ser tu amigo

De pronto nos quedamos sorprendidos

Días raros en esta ciudad

Cuesta concentrarse en la realidad

Lo que estamos viendo quién lo iba a decir

Nadie lo veía venir

A todo nos acostumbramos

Silencio, en este silencio

No nos encontramos

Estos días raros me gustan al final

No me veo tan raro, me veo más normal

Cantan los pájaros en cada jardín

Parece que algo nos quieren decir