Jess Glynne con su single ‘This Christmas’ lleva varias semanas triunfando en la lista U.K. y aspira a ser el mayor éxito de esta temporada, siendo una novedad vía Amazon Originals. Es un versión del clásico festivo de Donny Hathaway de 1970 que acompañó con el siguiente videoclip:

“Elegí This Christmas de Donny Hathaway porque me encanta el tono de este disco y estoy agradecido de que Amazon Music me haya dado la oportunidad de hacer mi propia versión para ellos.”, comentó Jess Glynne, añadiendo: “Este año ha sido muy duro y no hay duda de que esta Navidad va a ser difícil para mucha gente. La música es tan importante ya que nos da momentos de escapismo y creo que es más necesario que nunca tener una canción edificante para sentirse bien”.

Este single de Jess Glynne de ‘This Christmas’ (Atlantic) solo está disponible para los usuarios de Amazon Music (tanto suscriptores de pago como miembros de Amazon Prime), junto con el video en YouTube. Fundamentalmente, como una nueva grabación, la canción de Navidad de Jess Glynne no está sujeta al estado ACR de Official Charts Company para las pistas del catálogo. De hecho, significa que los favoritos festivos de Mariah Carey, ¡Wham! y The Pogues feat. Kirsty MacColl tiene que transmitir el doble de la cantidad de Amazon Original de Glynne para registrar el mismo gráfico de “ventas”.

Entonces, ¿‘This Christmas’ podría terminar como #1 de Navidad? el hecho es que, gracias mayormente a que sigue la promoción en televisión y radio del single, este continúa subiendo en la lista. Es una estrategia idéntica a la que ayudó a Ellie Goulding a asegurar el #1 después de Navidad en 2019 con su cover de Amazon Original de River de Joni Mitchell.

Jess Glynne, es una cantante y compositora británica que después de firmar con Atlantic Records, saltó a la fama en 2014 como artista destacada en los sencillos ‘Rather Be’ de Clean Bandit y ‘My Love’ de Route 94, que alcanzaron el #1 en U.K. Ha publicado dos álbumes de estudio, “I Cry When I Laugh” (2015, con singles de éxito como ‘Hold My Hand’ y ‘Don’t Be So Hard on Yourself’) y “Always in Between” (2018, con sencillos como ‘I’ll Be There’, ‘These Days’, ‘All I Am’ o ‘Thursday’) que también alcanzaron el primer puesto en su país. Es más, ostenta el récord por la mayor cantidad de sencillos #1 por una artista británica con un total de siete canciones.

Letra de ‘This Christmas’ de Jess Glynne

[Verse 1]

Hang all the mistletoe

I’m gonna get to know you better

This Christmas

And as we trim the tree

How much fun it’s gonna be together

This Christmas

[Chorus]

Fireside is blazing bright

We’re carolling through the night

And this Christmas will be

A very special Christmas for me (For me), oh, yeah

Very special Christmas for me, oh, oh, yeah

[Verse 2]

Presents and cards are here

My world is filled with cheer and you

This Christmas

And as I look around

Your eyes outshine the town, they do

This Christmas

[Chorus]

Fireside is blazing bright

We’re carolling through the night

Oh, and this Christmas will bе (Will be)

A very special Christmas for mе (For me), oh, hey, yeah

[Bridge]

(Shake a hand, shake a hand, shake a hand now) (x4)

(Shake your hand now) (x2)

Yeah, yeah

Oh me

[Chorus]

Fireside is blazing bright, blazing bright

We’re carolling through the night

And this Christmas (This Christmas) will be

A very special Christmas for me (Yeah, for me)

For me

For me