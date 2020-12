La banda de indie-rock Imagine Dragons con ‘White Christmas’ se une a la moda de publicar canciones navideñas con su propia versión del tema original de Irving Berlin de 1942, acompañado con un divertido videoclip casero.

‘White Christmas’ (en español ‘Blanca Navidad’) es una canción escrita por Irving Berlin en 1942 para la película musical “Holiday Inn”, alcanzando gran popularidad cantada por Bing Crosby. Ha sido versionada por otros artistas como Frank Sinatra, Elvis Presley, The Beach Boys, Il Divo o Lady Gaga.

La versión de ‘White Christmas’ de Imagine Dragons fue publicado por la banda en primer lugar en sus redes sociales con un vídeo comentando “un regalo de parte nuestra / (sí, somos nosotros cantando y jugando)”. En el audiovisual, grabado por los mismos integrantes de la banda, los vemos en sus respectivos hogares tocando su instrumento y vestidos con capas de Santa Claus, cuernos de elfos o con decoraciones navideños, gorros de navidad e incluso sus mascotas, todo con verdadero espíritu navideño.

Imagine Dragons es un grupo estadounidense compuesto por Dan Reynolds (vocalista), Daniel Wayne Sermon (guitarrista), Ben McKee (bajista) y Daniel Platzman (baterista). La banda ganó reconocimiento mundial con el lanzamiento de su álbum debut “Night Visions” (2012) y el single ‘It’s Time’, seguido por ‘Radioactive’ o ‘Demons’. El éxito prosiguió con sus siguientes albums “Smoke + Mirrors” (2015), “Evolve”(2017) y “Origins” (2018), con singles destacados como ‘Believer’, ‘Thunder’ o ‘Natural’. A finales del 2019 decidieron tomar un descanso para dedicarles más tiempo a sus familiares pero actualmente están trabajando en su quinto álbum de estudio, sin fecha aún de lanzamiento.

Letra de ‘White Chritmas’ de Imagine Dragons

[Verse 1]

I’m dreaming of a white Christmas

Just like the ones I used to know

Where the treetops glisten and children listen

To hear sleigh bells in the snow

Ring-a-ding-a-dong, ding-dong-dong

[Verse 2]

I’m dreaming of a white Christmas

With every Christmas card I write

May your days be merry and bright

And may all your Christmases be white

[Guitar Solo]

[Outro]

Oh, I, I, I, I’m dreaming of a white Christmas

With every Christmas card I write

May your days, may your days, may your days be merry and bright

And may all your Christmases be white