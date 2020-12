Bonnie Tyler presenta ‘When the Lights Go Down’, el primer single de su nuevo álbum de estudio en su regreso al panorama musical, “The Best Is Yet to Come” .

‘When The Lights Go Down’, según Bonnie Tyler, es una canción de amor nostálgica, cargada de melancolía y amor esperanzado al mismo tiempo y ha sido presentada acompañada de un vídeo oficial con letra. «Cuando escuché la demostración de ‘When the Lights Go Down», que fue escrita especialmente para mí por Steve Womack, lo sentí tenía la magia que escucho en mis canciones favoritas de Bruce y Rod. Cuando llegamos al estudio, todos los involucrados capturaron esa fantástica sensación de rock atemporal que amo y solo quiero seguir y seguir. El coro es increíble. Estoy muy feliz con la pista.», ha comentado la cantante británica de pop/rock.

Es el primer adelanto de “The Best Is Yet To Come”, el nuevo álbum de Bonnie Tyler en el que ha trabajado de nuevo con el productor David Mackay de su anterior disco y que se publicará el 26 de febrero de 2021 a través del sello earMUSIC.

The Best Is Yet To Come Dreams Are Not Enough Hungry Hearts Stuck To My Guns When The Lights Go Down Stronger Than A Man I’m Not In Love Somebody’s Hero Call Me Thunder I’m Only Guilty (Of Loving You) You’re The One Catch The Wind

Bonnie Tyler explica sobre su nuevo disco: «He estado ansiosa por cantar para todos vosotros durante los últimos 10 largos y aterradores meses. Me doy cuenta de que algunos de vosotros habéis sufrido el virus y la pérdida de familiares y amigos, y me duele el corazón por vosotros. La música puede aliviar nuestra carga y es siempre mi refugio personal. Espero que estas nuevas canciones os levanten el ánimo. Estoy muy feliz y orgullosa de este nuevo álbum. Simplemente me hace sonreír cada vez que me lo pongo. El momento en que podamos volver al escenario y ver vuestras caras sonrientes será muy especial. Prometo que lo mejor está por venir».

Además, ha anunciado ya su nueva gira europea “Bonnie Tyler – Live 2022” celebrando su 70 años cumpleaños. Todas las fechas y la información de compra de boletos aquí: https://bonnietyler.com/tour

La extensa carrera de Bonnie Tyler

Bonnie Tyler ha tenido una carrera notable que abarca cinco décadas y es poseedora de una voz muy característica, como ronca o rasgada (resultado de una operación para extirpar nódulos vocales). Saltó a la fama con el lanzamiento de su álbum debut “The World Starts Tonight”(1977), con los sencillos ‘Lost in France’ y ‘More Than a Lover’, aunque el éxito mundial le vino con el single ‘It’s a Heartache’ de su segundo álbum “Natural Force” (1978). Su carrera alcanzó su punto máximo en la década de los 80’s con su colaboración con Jim Steinman, lanzando éxitos internacionales como ‘Total Eclipse of the Heart’, ‘Holding Out for a Hero’, ‘If You Were a Woman (And I Was a Man)’, ‘Here She Comes’ o ‘Loving You’s a Dirty Job (but Somebody’s Gotta Do It)’, con los que ha vendido más de 100 millones de discos

En los 90’s continuó destacando con singles como ‘Bitterblue’ y ‘Fools Lullaby’, con el productor alemán Dieter Bohlen (Modern Talking). En 2003 tuvo éxito especialmente en Francia, con su álbum «Si demain… (Turn Around)» con Kareen Antonn (#1 en durante 10 semanas, más de 700.000 copias vendidas). Y en los últimos años Bonnie Tyler ha destacado en varios programas de televisión del Reino Unido, estuvo de gira con Robin Gibb (2010) y con Status Quo (2012) o representó a U.K. en el Festival de Eurovisión 2013 con el tema ‘Believe in Me’.

Su anterior trabajo discográfico de estudio “Between The Earth and The Stars”(2019) contenía contribuciones de artistas como Rod Stewart, Barry Gibb de The Bee Gees, Cliff Richard y Francis Rossi de Status Quo.