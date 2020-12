Las profesiones sanitarias aprueban el plan de vacunación contra el COVID-19

Los consejos generales de Dentistas, Enfermería, Farmacéuticos, Fisioterapeutas, Logopedas, Médicos, Ópticos-Optometristas, Podólogos, Psicólogos, Terapeutas Ocupacionales y Veterinarios han mantenido una nueva reunión con la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio, para conocer la nueva estrategia de vacunación COVID-19, que comenzará este domingo 27 de diciembre.

A través de un comunicado, los consejos sanitarios han mostrado su “aprobación” a esta decisión de Sanidad y han ofrecido su “total disposición a colaborar con el Gobierno para que la vacunación se realice de la forma más rápida y efectiva para beneficio de toda la sociedad”.

Aparicio ha comunicado a los consejos sanitarios que los principios y valores que rigen la evaluación de grupos de población prioritarios son “la igualdad en dignidad y derechos, necesidad, equidad, protección de las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, interés superior del menor, beneficio social y reciprocidad”.

En el documento del 2 de diciembre sobre la estrategia de vacunación, Sanidad estableció los grupos prioritarios para la primera etapa: residentes y personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores y con discapacidad; personal sanitario de primera línea; otro personal sanitario y sociosanitario; y personas con discapacidad que requieren intensas medidas de apoyo paradesarrollar su vida (grandes dependientes no institucionalizados).

Estas directrices generaban algunas dudas en los grupos 2 y 3 que se han solventado en la actualización del documento. Así, cuando se refería a “personal sanitario de primera línea” han puntualizado que será “personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario”.

Según la actualización de la estrategia de vacunación COVID-19, se considera personal de primera línea “el que tiene mayor riesgo de exposición por llevar a cabo actividades la atención directa de pacientes COVID (contacto estrecho y con mayor tiempo de exposición), así como por tener mayor probabilidad de tener contacto con una persona con infección por SARS-CoV2”.

Es decir, el personal del ámbito sanitario que trabaja de cara al paciente (incluidos los que desempeñan otras funciones distintas a la prestación de servicios sanitarios, como administrativo, limpieza, voluntariado, estudiantes).

En cuanto al personal del ámbito sociosanitario, incluye el personal que trabaja en centros de atención a personas mayores y de riesgo, “pero diferentes a los residenciales a los que hace referencia el grupo 1”. En este sentido, el documento especifica que las personas que trabajan de forma estrecha con personas de riesgo en sus hogares (mayores, personas dependientes, enfermos, etc.) se vacunarán en el grupo 4. En este grupo no se incluyen los cuidadores no profesionales (familiares, convivientes, etc.)

El grupo 3, otro personal sanitario o sociosanitario, hace referencia a “aquellas personas que no están incluidas en la categoría de primera línea (grupo 2) que trabajan en centros y establecimientos sanitarios y sociosanitarios, pero en esta primera etapa la vacunación se centrará solamente en el personal que de manera específica realiza actividades que exigen contacto estrecho con personas que puedan estar infectadas por SARS-CoV-2, es decir, en función del riesgo de exposición y transmisión”.