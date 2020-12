Es difícil aún hacernos la idea de que en este 2020 Diego Maradona nos ha dejado. Va a pasar mucho tiempo para que podamos admitir que el mejor jugador de todos los tiempos ya no está en la tierra con nosotros pero bueno, no se si tu crees o no en estas cosas, pero aquí en el video podemos ver claramente como el 10 ha bajado un ratito y ha “poseído” a este jugador que ha convertido un verdadero golazo.