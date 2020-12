El regreso de Iker Casillas levanta una ola de polvo: “Traidor”

Lo que era un secreto a voces al fin se ha dado a conocer en el Real Madrid. Ese fichaje que se cocino a fuego lento por mucho tiempo al fin está listo y Florentino Pérez decidió que era oportuno que todos supieran que Iker Casillas regresaba al club de sus amores para ocupar un puesto en la dirigencia. Este anuncio fue motivo de alegría para la gran mayoría de madridistas, que ven así como uno de sus mejores jugadores y toda una leyenda blanca regresa a la que es su casa; aunque no a todos les pareció una noticia destacable.

El retorno de Casillas era una de las cosas que más añoraban tanto el club como el propio jugador. Desde la entidad merengue se deseaba mucho que volviera uno de sus hijos pródigos, más aún por la forma tan mala en la que salió del equipo, con una rueda de prensa solitaria sin nadie del club para acompañarlo; pero también él quería volver, porque su amor por la escuadra es tan fuerte que no podía seguir alejado del equipo que lo convirtió en toda un leyenda del fútbol. Si bien a muchos les molesta esta noticia, también es una buena oportunidad para que los dos arreglen lo que un día se rompió.

Un retorno celebrado en el club

Casillas regresa como adjunto a la dirección general de la Fundación Real Madrid

En la “Casa Blanca” todo es felicidad gracias a esta noticia en la que se especificó que Casillas regresaba como adjunto a la dirección general de la Fundación Real Madrid, al punto de que su comunicado oficial expresaron que “Iker Casillas es leyenda del Real Madrid, representa los valores de nuestro club y es el mejor portero de nuestra historia”. En el equipo no escatimaron en elogios para el exguardameta que realmente supo llevar con orgullo la camiseta blanca durante casi toda su vida.

“Su trayectoria deportiva y su dimensión humana han sido reconocidas con prestigiosos galardones como el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes, la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo, la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo y la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid. Para el Real Madrid es un orgullo recibir de vuelta a casa a uno de sus grandes capitanes“, se pudo leer en el comunicado que emitió el club; no obstante esto no gustó a un grupo que no olvida lo que ellos consideran una “traición”.

Las redes ardieron contra Casillas

Muchos están en contra de este regreso del exguardameta blanco

Para algunos, la noticia de este regreso no sentó nada bien; porque las críticas contra el exjugador fueron muy desmedidas, todo debido a esas acusaciones de que en sus últimos años fue el “topo” que filtraba información a la prensa y también por esa cercanía que mostró con los jugadores del FC Barcelona. Sobre el mensaje que dejo Casillas, en el que dijo: “Orgulloso de volver a casa. Afronto este nuevo reto con toda la ilusión y ganas del mundo, gracias por la bienvenida”, la realidad es que mucho lo usaron para caerle a “palos”.

La gran mayoría lo catalogó como un “traidor” y mandaron algunos mensajes hirientes en los que se veía la repulsión que sienten por Casillas. “¿Qué se puede filtrar a la prensa de la Fundación? Algo encontrarás, Topo” o “¿Qué hace este topo devuelta en Madrid? Este si llegara a ser presidente del Madrid es capaz de cambiar los colores de la camiseta por blaugrana y traerse a Xavi de DT…”, así fueron algunos de los mensajes que lanzaron varios madrisdistas.

Casillas regresa al equipo de su vida, aunque para muchos lo hace en un campo minado. Tanto el exportero como Florentino Pérez deberán trabajar en conjunto para limpiar la imagen de una de sus grandes estrellas; pero lo cierto es que no tardarán mucho, porque esa magia que tenía en arco la puede llevar ahora a los despachos. El tiempo dirá, aunque lo más importante es que Casillas está de vuelta.