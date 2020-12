Seguramente tienes en casa un trastero o un desván en el que guardas objetos. Aquí suelen ir esos muebles y otro tipo de cosas que ya no te caben en casa, pero te da pena tirar. Pero tienes que tener cuidado, ya que no todo se puede almacenar en el trastero. Hay cosas que, con el tiempo, la humedad o incluso los insectos, se te va a echar a perder. Por eso mismo estate atento a este artículo. Toma nota y mira a ver si alguna de estas cosas está almacenada en tu almacén particular.

Nuestros trasteros, algunos más grandes y otros más pequeñitos, están llenos de objetos que sacamos de vez en cuando. Por ejemplo, hace poco habrás bajado y habrás cogido las luces de navidad, que las tienes ahí guardadas para estas fechas de cada año. Habrás tenido que quitar las bicicletas, esas que usas de primavera a otoño pero que ahora en casa no las puedes tener. También tendrás cajas con apuntes viejos, muebles desgastados e incluso electrodomésticos y aparatos viejos que ya no usas. Vamos a ver qué objetos pueden sufrir y echarse a perder por conservarlos en el trastero.