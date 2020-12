Editoriales como las de antes ya no existen. O eso pensábamos, porque La Cama Sol pretende ser una editorial que cree una comunidad filantrópica. Se fundó en 2017 y a día de hoy lleva ya unos 20 libros en el mercado. Pero no son libros de cualquier tipo, son libros bellos. Libros artísticos no aptos para todos los públicos. La Cama Sol surgió como una idea platónica de crear libros únicos y de mucha calidad. Fue en París hace 20 años y el paso del tiempo ha hecho que al final, sus creadores hayan hecho realidad ese sueño.

La Cama Sol no es una editorial dedicada al gran público. De hecho, suelen publicar hasta 8 libros al año. Estas 8 publicaciones se complementan con ediciones especiales creadas para coleccionistas y libros objetos. En La Cama Sol trabajan con todo tipo de expresión artística. Desde poetas, pasando por escultores y pintores. Sin olvidar a los fotógrafos. Con todos ellos desarrollan unos libros únicos. Pero además de libros, La Cama Sol también publica cofres.

Los cofres son llamados Caja sol. En ellos se ofrece arte y poesía de forma unida. Y te preguntarás de dónde vienen estos nombres tan llamativos. Cama sol y Caja Sol. Todo es la ocurrencia de una niña. Una pequeña que llamaba a las tumbonas las camas sol y a los regalos las caja sol. Y de ahí el nombre de la editorial La Cama Sol, que no deja indiferente a nadie. Y el nombre de los cofres, Caja sol, ideales para regalar en ocasiones especiales.´

La comunidad

Pero la Cama Sol no es solo una editorial de libros artísticos de gran calidad. También con este proyecto, sus autores buscan ir un paso más allá. Para ello, han creado el Club La Cama Sol. En él, pretende reunir a amantes del arte y de todas las obras de calidad. En este Club hay gente que disfruta de las obras publicadas, las series limitadas y los libros numerados de la editorial. También que disfruta con poetas, fotógrafos, pintores, artistas y escultores tanto españoles como internacionales.

Ser miembro del Club de La Cama Sol da acceso a 5 libros de colección, que son obras editadas por la propia editorial. Pero eso no es todo. Cada miembro del Club La Cama Sol recibirá invitaciones a las presentaciones exclusivas que se hagan con las obras editadas. En ellas se podrá conocer a los autores y artistas de la obra y charlar e intercambiar opiniones directamente con ellos. Estas presentaciones suelen tener lugar en sitios exclusivos como galerías, entornos culturales y de patrimonio e incluso en el interior de museos, junto a otras obras de arte.

Pero no solo hay presentaciones de artistas y de sus obras en La Cama Sol. También, esta editorial pensada para filántropos y amantes del verdadero arte, organiza un foro anual. Este evento es exclusivo y de acceso limitado. Solo los socios del Club pueden acudir y se realiza en lugares como palacios, castillos o estudios de los propios artistas. Y por si no es suficiente, La Cama Sol, por navidades se encarga de hacer llegar a cada socio del club un regalo consistente en una Caja Sol. En ella, el suscriptor recibe un cofre con tres libros únicos del arte editado por la propia editorial.

Ser socio de La Cama Sol

El Club de La Cama Sol es limitado. Tan solo puede haber 500 socios. Otro de los puntos interesantes de ser socio de un club tan selecto es la cuota. La Cama Sol ofrece una cuota de 1.500 euros por tres años de ser socio del Club. Hay otra modalidad por dos años por 1.000 euros. Además, cada socio podrá invitar a un máximo de 10 personas para unirse al club. El privilegio de tener una suscripción en esta editorial es que los miembros tienen prioridad sobre las actividades que realice la editorial. También tendrán prioridad a la hora de adquirir ediciones especiales y libros objetos que La Cama Sol publica adicionalmente a los libros correspondientes.

La transparencia es algo por lo que apuesta La Cama Sol. La cuota de socio y los recursos que aportan los miembros de club son utilizados para la producción de libros de colección, es decir, libros numerados. También para remunerar el trabajo con los artistas y las Caja Sol. Las series especiales también serán financiadas con estos recursos, así como la organización de las presentaciones de los libros. Otra de las actividades a las que van destinados estos recursos es a las visitas a talleres, a las visitas de artistas y a los foros anuales. Y También el apoyo a la Orquesta la Cámara Sol.

El Club de la cama sol se compone de 50 socios fundadores. Son los 50 primeros socios con opción a 5 libros editados, firmados y numerados por el autor. También tendrán derecho a una Caja Sol de regalo para navidades con 3 libros especiales. Los 450 socios siguientes tendrán cada año 5 libros numerados, pero no firmados. Y en navidad recibirán una Caja Sol e invitaciones a los eventos y actividades del Club La Cama Sol.

2020 un año de expansión

Este 2020 a pesar de todo lo sucedido, ha sido un buen año para la editorial La Cama Sol. De hecho, han logrado incorporar a casi 200 nuevos socios al Club y al proyecto editorial, algo que confirma la buena salud de la creación artística y el gusto por las obras de calidad. También la editorial ha publicado 8 libros nuevos y ediciones especiales. Entre las ediciones especiales se ha publicado el libro El Rapto y La Noche del corazón y un libro objeto de Alberto Bañuelos titulado Tabaquería.

Se han organizado 10 eventos y presentaciones en donde han acudido unas 500 personas. Además, la editorial ha lanzado una Orquesta de Cámara Sol y ha organizado una Fiesta Anual de Fin de Año en el Museo Lázaro Galdiano. Para 2021 y 2022 están previstos 20 proyectos de libros que irán siendo publicados en este periodo. Para conocer más información acerca de la editorial La Cama Sol, cómo suscribirte y ser miembro del club y los libros publicados actualmente, siempre puedes acceder a su página web a través de este enlace.