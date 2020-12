Si alguna vez has experimentado un cuero cabelludo seco, con picazón y escamoso, es probable que hayas tenido caspa. Esta condición no es dañina ni contagiosa, pero ciertamente puede ser molesta e incómoda. Es posible que te encuentres rascándote constantemente el cuero cabelludo u obteniendo pequeñas escamas blancas en toda tu ropa marrón y negra.

LA CASPA Y SU INCIDENCIA

Aproximadamente la mitad de la población general tiene algún grado de caspa, y si tú eres una de estas personas, es posible que no necesites recurrir a champús especiales para corregir la descamación. Se ha demostrado que los remedios caseros, como el vinagre de sidra de manzana y el aceite de árbol de té, ayudan a eliminar la caspa.

¿Qué causa la caspa?

La caspa puede aparecer en todo el cuero cabelludo, pero generalmente es más frecuente en la parte posterior de la cabeza, a lo largo de la línea del cabello frontal y alrededor de las orejas.

Esta afección es el resultado de la reacción de tu cuerpo a la levadura, un tipo de hongo, que vive naturalmente en tu piel, incluso en tu cuero cabelludo. Cuando la levadura crece demasiado, puede causar una reacción inmunitaria inflamatoria que conduce a la descamación de la piel.

Especialmente en climas cálidos y húmedos, el sudor y la grasa se acumulan en el cuero cabelludo y pueden crear un lugar ideal para que crezca aún más levadura. Más levadura significa más inflamación y más descamación del cuero cabelludo.

Trucos para deshacerte de la caspa

Los remedios naturales disponibles para la caspa generalmente funcionan al enfocarse en reducir el exceso de levadura, que puede eliminar la caspa. Hay remedios naturales que puedes probar.

CÓMO COMBATIRLA

1. Aceite de árbol de té

Por qué funciona: El aceite de árbol de té se usa como remedio para diversas afecciones fúngicas y bacterianas, ya que tiene propiedades antimicrobianas, lo que significa que puede matar y detener el crecimiento de microorganismos como los hongos.

Un estudio de 2002 publicado en el Journal of the American Academy of Dermatology probó un champú de control sin árbol de té y un champú de árbol de té al 5% en 126 participantes, y encontró que aquellos que usaron el champú de árbol de té tuvieron una mejora del 41% en su caspa gravedad en comparación con el grupo de control.

Cómo usarlo: Nunca debes aplicar aceite de árbol de té en su forma pura, ya que puede causar irritación. Se recomienda poner unas gotas de aceite en tu champú habitual cada vez que te laves el cabello y luego aplicar el champú como de costumbre.

2. Vinagre de sidra de manzana

Por qué funciona: Si bien muchas personas ingieren vinagre de sidra de manzana por vía oral para obtener beneficios para la salud, también se puede usar por vía tópica. Ayuda a eliminar la caspa de dos formas. Primero, tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas, que matan la levadura que causa la caspa. En segundo lugar, es astringente, lo que significa que encoge los poros y elimina el exceso de grasa.

Cómo usarlo: Similar al aceite de árbol de té, el vinagre de sidra de manzana no debe usarse para la caspa en su forma sin diluir. Puedes diluirlo con agua y aplicarlo en el cuero cabelludo, dejándolo reposar durante unos cinco minutos antes de enjuagarlo.

Puedes usar una mezcla de una parte de agua y una parte de vinagre de sidra de manzana, o comenzar con menos vinagre de sidra de manzana si tu cuero cabelludo es muy sensible.

3. Bicarbonato de sodio

Por qué funciona: el bicarbonato de sodio combate la caspa de dos maneras. Se ha demostrado que tiene propiedades antifúngicas leves y también puede exfoliar, lo cual es beneficioso para las personas que tienen una descamación o acumulación significativa en el cuero cabelludo. La exfoliación puede ayudar a eliminar la acumulación y crear un ambiente más saludable en el cuero cabelludo.

Cómo usarlo: Puedes mezclar aproximadamente una cucharada de bicarbonato de sodio en tu champú habitual o puedes mezclarlo con agua para obtener una consistencia de pasta. Masajea y frota tu cuero cabelludo con la mezcla de bicarbonato de sodio y luego enjuaga bien. No se recomienda usar este remedio casero con frecuencia, ya que el bicarbonato de sodio es muy alcalino (lo que significa que tiene un pH alto) y puede dañar tu cabello.

Cómo deshacerte de la caspa

4. Aceite de coco

Por qué funciona: El aceite de coco también tiene propiedades antifúngicas, por lo que puede disminuir la cantidad de levadura que causa caspa en el cuero cabelludo. No hay investigaciones concretas que respalden el aceite de coco para la caspa, pero se ha demostrado que el aceite de coco tiene propiedades antifúngicas.

Además, el aceite de coco puede calmar cualquier inflamación en el cuero cabelludo, ya que se ha demostrado que este aceite tiene propiedades antiinflamatorias. Este remedio tiene una ventaja adicional: puede penetrar el tallo del cabello ya que las moléculas son muy pequeñas y nutren tu cabello, por lo que puede ayudar a tu problema de cuero cabelludo y cuidar tu cabello al mismo tiempo.

No hay estudios específicos que respalden la efectividad del aceite de coco para la caspa y, al igual que el remedio con bicarbonato de sodio, la mayor parte de la evidencia que tenemos es anecdótica.