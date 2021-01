En la actualidad se dispone de una gran variedad de smartwatch, estos dispositivos te permiten contestar llamadas desde el reloj. Pero antes de adquirir esta tecnología debes tener en cuenta lo siguiente, existen tres tipos de relojes, los cuales te permitirán interactuar con las llamadas:

Primeramente, se encuentra el modelo que tiene la tarjeta SIM incorporada, y por ello no requiere del móvil.

También está el modelo que se conecta con el móvil, permitiéndote contestar y hablar directamente con utilizando el smartwatch

Por último, está el modelo que se conecta a tu celular, pero no podrás hablar por el reloj inteligente, ya que, únicamente te permite descolgar y colgar el celular, teniendo que usar el altavoz y el micrófono del teléfono si deseas hablar con la otra persona.

Teniendo este conocimiento, solo debes elegir cuál es el apropiado para ti. Uno de los factores más importantes en tomar en cuenta, por lo general, es su precio.

Hacer y recibir llamadas con un smartwatch

La tecnología ha avanzado en el área de la comunicación, sobre todo innovando en la generación de móviles inteligentes, los cuales han reducido en peso y dimensión. Además, de sus funciones, creando la posibilidad de conectarse a todo tipo de redes. Surge entonces el smartwatch, el cuales permite contestar llamadas, cuya finalidad no es sustituir a un Smartphone, sino ofrecer más libertad u otra alternativa más portátil, siendo igual de versátil.

Solo se puede contestar una llamada, si se utiliza un dispositivo que tenga la posibilidad de conectarse a una aplicación de Smartphone, pues la misma tiene que tener una sincronización con el smartwatch, o también, que el modelo de smartwatch elegido esté provisto de una tarjeta SIM.

Esta tarjeta permitirá, hacer o realizar llamadas sin un teléfono móvil, en ambos casos, es requisito indispensable, que el reloj disponga de micrófono y un altavoz de excelente claridad sonora.

Debe tomarse en cuenta igualmente, el sistema operativo que gestiona la aplicación del móvil, pues generalmente, funcionan con los sistemas tecnológicos iOS o Android, y los smartwatch sean compatibles con ambos sistemas.

Importancia de la conexión para contestar llamadas desde el smartwatch

La conexión entre un smartwatch, y el celular, dependerá solo cuando el smartwatch no está provisto de tarjeta SIM, ya que ésta es prioritaria para conectar las llamadas. Igualmente, para que el smartwatch conteste una llamada recibida en el móvil, debe ser compatible con el sistema Android Wear, Wear OS by Google o Wear OS, ambos dispositivos, es decir, tanto el reloj como el celular, deben estar conectados mediante Bluetooth, e igualmente, encontrarse a una distancia no mayor a diez metros.

Conexión de los dispositivos por Bluetooth

Ingresa a la sección de “Ajustes”, luego debes seleccionar“Bluetooth”, y seguidamente en la opción “buscar”, en ambos dispositivos para visualizar los dispositivos cercanos que, en ese momento, mantienen activa la función Bluetooth, para iniciar el emparejamiento entre los dispositivos. Seguidamente, se debe aceptar o vincular la conectividad. La acción anterior, generará un código de verificación, el cual se debe introducir en ambos dispositivos, logrando así la conexión. En caso tal que el móvil, tenga un sistema operativo iOS, y el smartwatch, sea compatible para iOS o Android, se puede elegir el sistema que gestionará la comunicación. En caso de elegirse el sistema Android, primeramente, debe descargarse la aplicación “Reloj Wear OS by Google” (antes Android Wear), antes de iniciar la comunicación Bluetooth entre ambos dispositivos.

Pasos para realizar y recibir llamadas en smartwatch

Para recibir y realizar llamadas en el smartwatch, requieres de:

Un servicio de datos móviles para tu teléfono. Una tarjeta SIM para tu reloj. Un servicio de datos móviles para tu reloj.

Pasos para hacerlo en Android

Primeramente, debes presionar en Configuración. Seguidamente, elije la opción Sistema, luego Fecha y Hora. Debes dirigirte a la opción Configuración, seguidamente, elige la opción Conectividad, posteriormente, elije Busca Móvil.

Si no ubicas la configuración Móvil, es porque el smartwatch, no admite el servicio móvil. Para obtener la información requerida sobre cómo obtener dicho servicio, debes consultar con tu proveedor. Si ambos dispositivos tienen el mismo proveedor del servicio móvil, éste puede ofrecerte la posibilidad de compartir el mismo número entre ambos dispositivos.

Cómo realizar una llamada

Si te encuentras fuera del área de alcance del Bluetooth, las llamadas que hagas desde el reloj, utilizarán el número del reloj. Por el contrario, si el reloj se encuentra dentro del alcance del Bluetooth del teléfono, puede seleccionar las llamadas desde el número del reloj, como desde el número de teléfono.

Pasos para un iPhone

Si te encuentras fuera del alcance del Bluetooth del celular, las llamadas que realices desde el smartwatch, utilizaran el mismo número. En caso que el smartwatch está al alcance del Bluetooth del móvil, podrás elegir realizar llamadas desde el número del smartwatch, o bien, desde el número del teléfono.

Cómo realizar una llamada con la voz

Primeramente, debes presionar el botón, el cual se encuentra ubicado en el lateral del smartwatch, y di “realizar una llamada”. Debes pronunciar el nombre del contacto o el número al que deseas llamar. Cuando quieras finalizar la llamada, presiona colgar.