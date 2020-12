Para las personas que son amantes a los videojuegos, en la actualidad está Among Us. Una de las cosas más divertidas de este juego es coleccionar las mascotas que siguen tu muñeco. Siendo este un juego que tiene la función de descubrir quién es el asesino en un pequeño grupo de personas. Donde el asesino tiene que proceder a asesinar a cada uno de los participantes, hasta que se descubra quién es el verdadero culpable de los asesinatos.

En caso de descubrir el asesino será el fin del juego, en cambio si no se descubre el asesino será el ganador. Estas pequeñas mascotas extras no estaban incluidas en la versión original del juego. Estos fueron agregados en Among Us después de su salida, una de las cosas curiosas de estas mascotas es que reaccionan si le ocurre algo con tu jugador. Una de estas reacciones es que uno de los dueños sea asesinado por un impostor, esta se lamentará al lado del cadáver.

Las mascotas de este juego que son utilizados por los jugadores tienen un valor monetario. Si deseas saber cómo puedes obtener estos acompañantes que sean completamente gratis, debes saber que estos solo funcionan para Android. Este juego tuvo tanta popularidad muy grande, pocos son los videojuegos que tenga tanto éxito como este. Aunque sus gráficos sean más simples.

¿Qué es Among us?

Among Us se caracteriza por ser un juego que era muy similar al de los asesinos que se jugaban en la niñez con las cartas. Pero en la actualidad, este fue llevado al mundo de los videojuegos. Donde tiene comiendo en una nave espacial donde existen dos impostores asesinos, que tiene que proceder a asesinar a los participantes del jugo. Es decir, a los tripulantes que inicia el juego con ellos.

Unas de las cosas particulares de este videojuego es que, se puede jugar en línea con una participación de 4 a 10 jugadores. Al comenzar la partida del juego, los impostores serán asignados de una manera aleatoria, donde nadie tendrá conocimiento sobre esto. Los demás integrantes del juego, no tendrán conocimiento de cómo poder distinguir cuales son los jugadores normales e impostores.

La función de este juego es que los asesinos tienen que proceder asesinar a los demás participantes del juego sin que estos puedan descubrir quién lo está haciendo. Estos pueden generar cualquier sabotaje en la nave espacial, para causar desorden y así poder asesinar en la confusión. La función de los participantes es descubrir a los diferentes asesinos que se presentan en el juego de Among Us.

Cómo se juega Among Us

Among Us es un videojuego super sencillo de jugar, el comienzo de la partida inicia en el interior de una nave especial. Donde podrás ver el mapa y tendrás varias salas donde tendrás que realizar varias misiones que se le asignen a los jugadores. Mientras transcurre el juego la función de los impostores es asesinar a los participantes. En caso que otros de los participantes observen el asesinato, estos reportarán lo sucedido y abres una ronda de votación para proceder a expulsar al impostor.

En las votaciones pueden pasar varias cosas, en este proceso del juego se tendrá que eliminar a un participante. Después el juego te indicará si era el impostor o no, luego de lo ocurrido el juego continuará con su curso y los asesinos seguirán asesinando a los participantes. Sin tener que levantar sospecha.

Among Us se caracteriza por ser un videojuego en tener gráficos en dos dimensiones. Lo ideal es disfrutar del juego mientras transcurre la partida, además los controles de mandos que se utilizan para jugar son muy fáciles de usar. El juego es muy sencillo de utilizar y sobre todo intuitivo.

Pasos para obtener las mascotas gratis en Among Us

Si deseas obtener las mascotas gratis en Among Us solo debes de tomar en cuentas las siguientes recomendaciones:

Primero para conseguir las mascotas de Among Us, es ingresando en tu navegador y proceder a colocar archivos para tener skins de Among Us . Después debe de seleccionar cualquiera de las opciones que el buscador te muestre.

. Después debe de seleccionar cualquiera de las opciones que el buscador te muestre. Luego puedes descargar el archivo, este estará en formato rar o zip, por lo que se recomienda descargar en el móvil algún programa que te permita descomprimir con WinRAR.

Una vez que ya hayas descargado el archivo en tu teléfono, procede abrirlo con el programa que hayas descargado.

Dentro de la carpeta zip podrás observar otro archivo que tiene el nombre de Files, esta debes copiarla.

Después debes de ingresar en el almacenamiento interno del teléfono y proceder a buscar la carpeta de Android.

Posteriormente tienes que ingresar en la carpeta Data , en esta es donde se almacenan todas las aplicaciones descargadas. Después tienes que buscar la carpeta que diga juego, esta se llama com.inmersolth.space.

, en esta es donde se almacenan todas las aplicaciones descargadas. Después tienes que buscar la carpeta que diga juego, esta se llama com.inmersolth.space. Al abrir esta carpeta podrás observar otras dos carpetas más. Luego tienes que pegar las que descargaste y proceder a sobreescribir la carpeta File ya existente.

Este es todo el proceso que se tiene que hacer para adquirir las mascotas de Among Us completamente gratis. Solo las podrás tener hasta que se actualice nuevamente el videojuego, por lo que después tienes que repetir todo el proceso nuevamente. Es decir, cuando tengas la próxima actualización.

Existen muchas variedades de acompañantes en el juego

En Among Us a medida que vaya transcurriendo el juego será posible conseguir apariencias y sombreros de forma gratuita para los acompañantes. Pero en el caso de estos es necesario invertir un poco de dinero. En este caso, no es tan complicada la inversión para obtenerlos de una manera sencilla sin poca complicación.

En esta plataforma existen cinco paquetes, y cada uno de estos tienen dos variantes. Incluso el que trae el hámster también trae al perro. Para adquirir estos son además de accesibles para muchas de las personas, en especial si lo adquieren mediante Steam. Estos son los cincos paquetes que se pueden adquirir: