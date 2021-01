Uno de los momentos más mágicos en la vida de los niños es posiblemente cuando escriben la carta a los Reyes Magos. Si es la primera vez que tu pequeño va escribir esta importante carta, es muy probable que quiera escribirla bien, por lo que puedes darle algunos de estos consejos, de esta forma podrá escribir la mejor carta ¿y lo mejor? Podrás divertirte a su lado mientras lo hacen juntos.

Es muy probable que los más grandes ya no necesiten ayuda para esto, pero este es un momento especial para los pequeños que lo hacen por primera vez. Es por esto que si quieres que su experiencia sea inolvidable, puedes crear un hermoso momento juntos mientras le ayudas a escribir una carta que sea clara y que puedan divertirse decorando.

Como padre juegan un papel muy importante en la vida de tu pequeño, es por ello que participar en estas actividades te ayudará a reforzar el vínculo que existe entre ustedes. No importa si tu hijo o hija no sabe escribir, puede ayudarle o si sabe hacerlo puedes sentarte a su lado para darle algunas indicaciones y consejos. De esta manera no solo fomentas a que desarrolle la capacidad de escribir, sino también podrás enseñarle algunos valores, que hoy en día son más importantes que cualquier juguete.

Consejos para escribir la mejor carta a los Reyes Magos

Lo mejor es que entre los dos escriban la carta con tiempo, de esta manera los Reyes Magos podrán conseguir el regalo con anticipación. Aún estás a tiempo, así que no los hagas esperar.

Escribir la carta perfecta para los reyes magos

Para esto puedes conseguir alguna plantilla que podrás usar para escribir la carta junto a tu hija o hijo, sino lo prefieres así a continuación podrás encontrar algunas ideas de cómo podrías redactar la carta para los Reyes Magos, no es nada complicado y podrás decorarla como a tu pequeño le guste.

Para comenzar puedes indicar la localidad y la fecha en la que escribirán la carta. Pueden comenzar con un saludo, por ejemplo: Queridos reyes magos… Continúan con recordándoles que ya se aproxima el día de su llegada y de lo mucho que han trabajado para cumplir todos los deseos de los otros niños. Luego siguen indicándoles su deseo para este año, donde no solo pueden escribir que piden algún juguete, sino también buenos deseos, amor y muchas bendiciones. Después de que hayan escrito sus deseos para los Reyes Magos, pueden finalizar deseándoles un feliz año y una feliz navidad. Ya solo deberán dejar un espacio para que tu hijo o hija firme, luego podrán decorar juntos la carta y guardarla en algún lindo sobrecito.

¿Cómo pueden enviar la carta?

Una vez que la hayan terminado deben enviarla de inmediato a los Reyes, pero si tu hijo o hija tiene mucha curiosidad por saber cómo se les envía la carta, puedes explicarles cómo hacerlo.

Para ello ambos pueden dejarla debajo del árbol de navidad o junto al pesebre, a un lado de las figuritas de los Reyes. No olvides que deben escribir en el sobre que la carta está dirigida a los Reyes Magos.

Otra opción es que los dos vayan juntos al servicio postal de tu localidad y le pidan muy cordialmente a alguno de los trabajadores que les entregue la carta a los Reyes, de esta forma tu pequeño no tendrá dudas de que sus obsequios llegaran a su casa el día de los Reyes.

¿Por qué es bueno que los niños escriban la carta?

Como padres su papel es fundamental durante estos momentos en la vida de sus hijos, y no solo por crear hermosos recuerdos que más adelante quedarán gravados en sus memorias, sino que también es una ocasión especial para que los niños aprendan algunos calores en casa.

Hoy en día la generosidad, el amor, la honestidad y los vínculos familiares son más importantes que nunca, y que los lazos son más importantes que cualquier juguete. Es por ello que en ocasiones como esta se puede aprovechar para enseñarles su importancia,

Además de esta forma podrás conocer aún más a tus hijos, saber lo que piensan y desean no solo para ellos y la familia, sino también para el resto de las personas. De igual manera la carta te permitirá saber qué es lo que quiere recibir tu hijo y así podrás tener una idea de qué puedes darle para esta fecha.