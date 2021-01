Escoger una pala de pádel no es una tarea sencilla si estás comenzando a adentrarte al mundo de este deporte, necesitarás una guía competa para saber cómo elegir este importante elemento. ¿Por qué? Bueno, lo cierto es que existen diferentes combinaciones de factores que hacen a cada pala única, como el balance, el tipo de fibra en las caras, el peso, o la goma del núcleo.

Los más experimentado saber muy bien de qué forma combinar su estilo de juego con el modelo de la pala, y eso se debe a que no solo le brindará comodidad en la pista, sino que le dará la confianza suficiente para lanzarse al juego. Pero también debes tener en cuenta que esta elección es bastante importante, esto se debe a que una mala decisión puede terminar arruinando tu juego o incluso en el peor de los casos, causarte una lesión. Es por ello que con esta rápida guía conocerás todo lo que necesitas saber para hacer la mejor elección.

Una pala de pádel según tu nivel de juego

Un factor determinante es el nivel de juego que poseas, dependiendo de esto podrás elegir la pala que mejor sea para ti. Debes tener en cuenta que al momento de comprar este articulo, que no siempre los más caros significan que sean los mejores. ¿A qué se refiere esto? Bueno, la verdad es que los artículos más costosos suelen estar destinados a los jugadores con más experiencia, mientras que aquellos como tú, que probablemente están comenzando, necesitarán una pala que les brinde más comodidad al momento de jugar.

Tipos de palas de pádel

Debes tener en cuenta que cada uno de estos artículos es único, esto se debe a que la combinación de sus materiales así como el molde, da como resultado un comportamiento particular en el campo de juego.

Aunque existen algunos factores determinantes que te podrán permitir distinguir entre los diferentes tipos de palas de pádel que existen, y es a partir de estos factores que podrás comprender como se comportará dicho artículo durante un juego.

El material para las caras la pala de pádel

La fibra y la goma son los materiales que se usan para determinar la dureza de las palas. Con respecto a la gorma, existen 2 tipos de este material:

La goma de polietileno (goma foam).

La goma EVA.

Por su parte la goma de polietileno brinda un toque más suave, por el contrario, la goma EVA es un poco más dura, la cual irá aumentando según la densidad de la goma.

Por otra parte, existen también 2 tipos distintos de fibras para las caras:

Fibra de vidrio.

Fibra de carbono.

Mientras que la fibra de vidrio es un poco más blanca y cuenta con una durabilidad inferior. La fibra de carbono posee más dureza y cuenta con mayor durabilidad.

Como principiante lo más recomendable es que optes por una pala blanda, esto se debe a que te dará más comodidad al momento de sacar la bola. Mientras que los más experimentados necesitarán una pala de pádel más dura para que esta pueda absorber la fuerza del impacto de sacar o recibir una bola.

La forma de las palas de pádel

Las palas de pádel se puede clasificar en 3 tipos según la su forma:

Las palas de forma redonda.

Palas con forma de diamante.

Las palas con forma de lágrima (híbridas).

Si estás comenzando, lo mejor es que comiences con una pala en forma redonda. Esto se debe a que te proporcionará un mayor control, así como un mayor punto dulce. Por otra parte, los jugadores expertos pueden optar por una pala en forma de diamante o de lágrima, ya que así potenciarán su ofensiva durante el juego.

El balance de la pala de pádel

El balance hace referencia a la distribución del peso a lo largo de la pala, y es a partir de esto que las palas se pueden catalogar en 3 tipos distintos:

Palas con balance bajo.

Las palas con balance medio.

Palas con balance alto.

Las palas de balance alto le permiten al jugador asestar golpes con mayor potencia, pero sacrifican su manejabilidad. Mientras que las palas con balance bajo aportan un mayor manejo y hacen más cómodo el juego, pero no portan mucha potencia. Por último, las palas de balance medio están en un punto medio, aportando potencia media y manejabilidad media.

Como principiante lo mejor es que inicies con una pala de balance bajo, así contarás con una mayor comodidad.

El peso ideal para tu pala de pádel

Generalmente las palas de pádel suelen pesar entre 350-380 gramos. Las palas más ligeras son más manejables, pero te transmitirán más vibraciones a tu brazo lo cual puede causarte una lesión. Por otra parte las palas más pesadas son más complicadas de mover, por ende puede causar más desgaste en tus brazos.

Como lo has podido apreciar, elegir una pala de pádel no es una tarea sencilla. Son muchos los factores que pueden influir en cómo se comportara en el campo de juego, y eso por ello que cada pala en el mercado es tan particular y única.