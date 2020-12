El peor escenario que puede ocurrir durante una cena especial no es que solo se te llegue a quemar la cena, hay casos en los que, por algún motivo, no cuentas con un sacacorchos a la mano para abrir tu botella de vino. Pero esto no es el fin del mundo, ni de la velada. Si no tienes un sacacorchos para poder probar de ese delicioso vino que has estado ansiando probar. Con estos infalibles métodos podrás descorchar sin problema cualquier botella sin la necesidad de recurrir a un sacacorchos.

Martillo y calvos para quitar el corcho de una botella de vino

Vas a necesitar los siguientes aditamentos:

3 clavos grandes.

1 martillo.

No te preocupes si no cuentas con clavos grandes a la mano, aunque lo ideal es que los clavos atraviesen el corcho hasta la parte inferior de este. Además asegúrate de que limpiar los clavos antes de comenzar o podrían echar a perder el vino.

Procedimiento:

Para comenzar debes colocar los clavos sobre el medio del corcho. Debes dar suaves martillazos, los clavos tienen que estar juntos. Martilla asegurándote de que los clavos permanezcan siempre rectos y en una línea, uno junto al otro. Con el lado opuesto del martillo sujeta los clavos, sujétalos bien para que ninguno se pueda salir. Sujeta con fuerza la botella de vino con una mano mientras que con la otra tiras del martillo con los clavos. Para esto puedes pedir un poco de ayuda. Si el corcho no sale al primer intento puedes intentar moverlo un poco para que así puedas facilitar su salida. También pues martillar los clavos de forma perpendicular e intentarlo de nuevo.

Ten en cuenta que no debes martillar muy fuerte o podrían caer algunos residuos de corcho sobre el vino.

Tijeras para quitar el corcho de una botella de vino

Para ello vas a necesitar lo siguiente:

2 tijeras.

Lo más recomendado serían unas tijeras para niños, aunque no las de seguridad. Pero si no tienes de ese tipo no hay problema alguno.

Procedimiento:

Abre las tijeras completamente, pero asegúrate de no tocar el filo de las cuchillas, tómalas en todo momento desde el mango. Inserta las cuchillas en la mitad del corcho. Para ello debes aplicar solo un poco de presión y con cuidado, la cuchilla debe llegar hasta la mitad del corcho. Sujetando con fuerza el mango de las tijeras, debes comenzar a girarlas mientras vas tirando de estas. El corcho saldrá junto con la cuchilla en caso de que la hayas insertado bien, o al menos este saldrá lo suficiente como para que puedas sacarlo con tus propias manos.

Debes tener cuidado al momento de insertar las tijeras en el corcho, pues si aplicar mucha fuerza es posible que sin querer termines empujando el corcho al interior de la botella de vino.

Tornillo y alicate para quitar el corcho de una botella de vino

Para este método vas a necesitar los siguientes aditamentos:

1 tortillo largo.

1 alicate.

1 destornillador (opcional).

Antes de comenzar debes asegurar de que el tornillo esté limpio o es posible que eches a perder el vino.

Procedimiento:

Comienza insertando el tornillo en el corcho, para ello debes girar el tornillo sobre la superficie del corcho para así comenzar a perforarlo. Lo ideal es que solo quede 1cm del tornillo fuera del corcho. Para esto puedes ayudarte con un destornillador, aunque no hay problema que lo hagas con tus propias manos. Una vez que te hayas asegurado que el tornillo está bien sujeto, usa el alicate para tirar del tornillo. El corcho deberá salir casi de manera inmediata.

Ten en cuenta de que debes tener cuidado de que no caigan residuos de corcho en el vino.

En caso de que no tengas un alicate puedes usar un martillo para tirar del destornillador con la sección que se usa para sacar clavos, un tenedor también es otra buena alternativa para sacacorchos. Lo importante es que cuentes con algún objeto que te ayude a sujetar el tornillo.

Consejos y advertencias

También puedes usar las tijeras como palanca para sacar el corcho.

Si no tienes un alicate, un martillo o un tenedor a la mano, también puedes atar un cordón al tornillo y usarlo para tirar de este.

al tornillo y usarlo para tirar de este. Para facilitar que el corcho salda, pues entibiar un poco el pico de la botella.

Tampoco prestes atención a esos bulos en que circulan en internet que recomiendan calentar la base de la botella de vino, no lo hagas porque corres el riesgo de que esta explote .

. Ten mucho cuidado en caso de que vayas a usar elementos afilados.

No uses tus dientes para quitar el corcho de una botella de vino o puedes arruinar tu dentadura.

para quitar el corcho de una botella de vino o puedes arruinar tu dentadura. Evita usar mucha fuerza en cualquiera de estos métodos o es posible que la botella de vino se rompa .

. Ten en cuenta que si el vino es muy viejo, el corcho puede estar demasiado seco y termine desmoronándose dentro de la botella, es por ello que debes tener mucha precaución para que no arruines tu vino.

dentro de la botella, es por ello que debes tener mucha precaución para que no arruines tu vino. Apunta la botella lejos de ti mientras estés empujando el corcho, de esta forma evitarás que te salpique vino.

vino. No uses ninguno de estos métodos si te encuentras bajo los efectos del alcohol.

Debes tener presente de que cada uno de estas técnicas amerita esfuerzo y paciencia, por lo que si se te hace más fácil comparar un sacacorchos, lo mejor es que te ahorres todo este y te dirijas a la tienda más cercana.