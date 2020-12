La paella valenciana es un arroz seco de color amarillo en el que hay una mezcla de varios ingredientes, característicos de dicha región en España. Muchos han cuestionado que la paella valenciana tenga ingredientes concretos, puesto que hacer una paella es ‘echar’ varios ingredientes en un gran sartén.

Claro está que en cada casa hay una preparación diferente de la paella valenciana, pero específicamente existe una receta tradicional. Y es la que diferencia a la paella valenciana de otras.

Lea TAMBIÉN: PAELLA: CALDOS CON LOS QUE PREPARARLA DE DIFERENTES FORMAS

También es cierto que según la región suelen dar un toque diferente en la preparación de este platillo, pero ya lo mencioné, existe una receta tradicional y es la que se utiliza en la región valenciana.

Muchos la cuestionan porque los tiempos cambian y las preparaciones de los platillos tradicionales también. Y cuando se habla de paellas, muchos imaginan la gran lista de ingredientes que se requieren para hacerla.

Siempre se ha tenido la idea de que en gran parte de España y el mundo, la paella es un arroz que mezclan mejillones, pollo, calamares, guisantes todo en un gran sartén. Una preparación ilógica si vemos los ingredientes, pero lo cierto es que si existe esta preparación y es bastante deliciosa.

Lo que no es tan cierto es que la paella solo lleva ingredientes de mar o solo lleva pollo, o tal vez solo es mixta (aunque muchos no toleran el sabor de mar y tierra). La paella es una preparación que explota cada uno de los ingredientes y especialmente la paella valenciana se diferencia de todas por sus específicos y no tan alarmantes ingredientes.

Paella valenciana, un sabor realmente tradicional

Como ya lo he mencionado, muchos cuestionan la receta tradicional de la paella valenciana porque como ya expliqué, se tiene un concepto errado de que todas las paellas son iguales. O todas llevan los mismos ingredientes, algunas más que otras, pero siempre los mismo. Y no es así.

La paella valenciana es una receta que se puede decir que está adscrita a un territorio que es la Comunidad Valenciana. Es hecha con unos ingredientes determinados, que vienen marcados por el territorio y la zona en la que se elabora.

Nadie está negando que no existan diversas preparaciones o diferentes ingredientes para hacer una paella, pero lo que si es cierto es que cuando hablamos de paella valenciana solo hablamos de 10 ingredientes básicos.

Además, del agua, la paella valenciana se diferencia por llevar conejo, pollo, judía verde, garrofó, ajo , tomate, pimentón, azafrán, arroz y aceite de oliva. No lleva ni un solo ingrediente de mar y tampoco se le añade cerdo como hacen algunos.

También es preciso saber que tradicionalmente la paella valenciana se cocina con madera de naranjo. Es decir que los valencianos acostumbran a realizar este platillo con madera y no en cocina con gas. Muchos alegan que justamente hacerla a leña es lo que le da el toque extraordinario.

Se dice que se usa madera de naranjo porque anteriormente ese era el combustible que se tenía a mano. Igual que el conejo y el pollo, eran los animales que más se criaban en todas las casas, pues el cerdo no era tan habitual.

Preparar una paella valenciana deliciosa y auténtica

Como ya lo hemos dicho varias veces, la paella valenciana tradicional solo lleva unos ingredientes específicos y se hace con madera de naranjo. Pero igual eso no impide que la hagas con otro tipo de madera o le desees añadir otro ingrediente.

Pero si realmente deseas probar una paella valenciana auténtica, invito a que sigas los pasos que daré a continuación. Ten en cuenta que es importante no remover el arroz durante la preparación, pues es parte de lo tradicional.

Ingredientes

Arroz bomba 1500 g

Pollo 1

Conejo 0.5

Judía verde plana 500 g

Garrofó 500 g

Aceite de oliva virgen extra

Pimentón

Tomate

Azafrán

Romero fresco (opcional)

Sal

Preparación

Sofríe en abundante aceite de oliva el pollo, el conejo, las judías, garrofó , pimentón y añade un poco de sal.

Cuando notes que esté bien dorado, tritura el tomate y añade y mezcla. Cuando ya el sofrito esté listo, añade el agua. Debes añadir tres veces el volumen de agua que de arroz.

Coloca bien la leña para que se eleve la potencia y el caldo se haga muy bien durante unos 25 a 30 minutos.

Pasado ese tiempo añade el azafrán o en tal caso también puedes usar el sazonador de paella que más te agrade.

Luego añade el arroz en diagonal y los distribuyes por la paella. Debe cocerse entre 17 y 20 minutos, aunque el tiempo será definido por el grano de arroz y la potencia en la que estén las llamas de la madera.

Recuerda que la paella valenciana debe quedar seca con el arroz suelto. Puedes añadir a mitad de cocción unas ramas de romero (pero es opcional) y puedes retirar antes de servir.

Por último cuando se haya cumplido el tiempo, deja reposar la paella unos minutos tapada con un paño. Listo a disfrutar una auténtica paella valenciana.