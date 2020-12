Personas mayores de la residencia de Vallecas, perteneciente a la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), Las Azaleas y Parque Almansa ya están recibiendo las primeras vacunas contra el Covid-19 de la Comunidad de Madrid en esta primera jornada.

Madrid comienza así este domingo la vacunación contra el coronavirus con 1.200 dosis en tres residencias de mayores. Nicanor, de 72 años, residente en la Residencia de Mayores de Vallecas, perteneciente a la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), ha sido el primer madrileño en recibir la primera vacuna contra el Covid-19 de la Comunidad de Madrid.

Procedente de Badajoz, vive en Vallecas desde los 4 años y desde hace dos reside junto a su mujer en esta residencia. Las primeras dosis de la vacuna desarrollada por la compañía Pfizer han llegado a la residencia de Vallecas a las 12.26 horas en una furgoneta custodiada por la Policía Nacional.

El primero en vacunarse a las 12.40 horas ha sido Nicanor, que, tras recibir la vacuna entre aplausos de los sanitarios, ha declarado que no ha sentido dolor: “No me he enterado de nada. Todo perfecto”.

A continuación, se ha procedido a vacunar José Antonio, de 78 años, un residente que fue periodista y que lleva en la residencia cuatro años, que se ha mostrado “orgulloso” de haber sido el segundo de los vacunados. “Nos dieron la opción de vacunarnos y dije que sí. La vacunación ha sido fácil, limpia y sin dolor”, ha expuesto.

Después, ha recibido la vacuna María, de 86 años, que ha declarado sentirse “fenomenal”. La residente más mayor del centro de Vallecas que se ha vacunado ha sido Gerarda, de 99 años.

El director de la residencia Vallecas, Ricardo Miguélez y la jefa del área técnico asistencial, Inocencia Salgado, que han inoculado la vacuna a los 25 residentes se han mostrado “contentos” y “orgullosos” de “dar el primer paso para frenar esta pandemia y disminuir la mortalidad y la gravedad de esta enfermedad”.

“QUE LA GENTE SE VACUNE ES EL ÚNICO REMEDIO”, LANZA UNA RESIDENTE

Al mismo tiempo, están vacunando en las residencias de ancianos Las Azaleas, del grupo Asispa (en Ciudad Lineal) y Parque Almansa, de Ballesol (en Aravaca).

En Ciudad Lineal, una de las vacunadas, Asun, ha relatado que tenía claro desde el principio que estaba dispuesta a vacunarse y ahora esperar a poder salir y “comunicarse con la vida”. “Que la gente se vacune es el único remedio de liberarnos de todo esto y poder volver a una vida normal”, ha sostenido.

En el distrito de Moncloa-Aravaca, en la Residencia Parque Almansa, Asunción Ojeda ha indicado que tenía ganas de esta vacuna, “la única forma de eliminar esta pandemia” y evitar “tantos fallecidos y enfermos”. “

A lo largo del día, los residentes de estos tres centros socio-sanitarios de la Comunidad de Madrid están siendo vacunados por equipos de profesionales de Enfermería especialmente formados, debido a las necesidades de preparación que presenta esta vacuna.

MAÑANA SE PREVÉ CONTINUAR EL PROCESO EN OTROS 23 CENTROS

El operativo está planificado para que mañana continúe el proceso de vacunación en otros 23 centros, una vez que se reciban las 48.750 dosis previstas.

La vacuna se administra en dos dosis: una primera y, pasados 21 días, la segunda. La inmunidad se adquiere siete días después de la segunda dosis.

Con la información de las vacunas que se prevén, la Dirección General de Salud Pública ha planificado el dispositivo para tener el stock suficiente en reserva. Transcurridos los 21 días, todos los ciudadanos que hayan recibido la primera dosis dispondrán de la segunda, para que el desarrollo de vacunación sea completamente efectivo.