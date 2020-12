Gobierno Vasco llama a “agudizar” las medidas restrictivas ante la nueva cepa

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha realizado un llamamiento este lunes a “agudizar” las medidas decretadas para frenar la pandemia del coronavirus, sobre todo la restricción de movilidad, ante la nueva cepa detectada, en un principio, en Reino Unido. Además, ha afirmado que, aunque Euskadi está en una “fase de estabilización”, depende de “todos” que la situación no empeore, porque la Navidad “no inmuniza”.

Sagardui ha comparecido este lunes ante los medios de comunicación en la delegación territorial de Salud en Bizkaia, en Bilbao, para analizar la situación epidemiológica en Euskadi, acompañada del coordinador del Programa de Vigilancia y Control, Ignacio Garitano –que abandona este cargo para volver a su puesto en Osakidetza en el Hospital Universitario Araba–.

Después de que la Agencia Europea del Medicamento haya dado luz verde a la vacuna de Pfizer contra la covid-19, Sagardui ha reiterado que en Euskadi se comenzará a vacunar el primer día que esta esté a su disposición, al igual que en el resto de comunidades autónomas.

La consejera ha recordado que la adquisición de la vacuna se realiza a nivel europeo, para distribuirla posteriormente a los estados miembros y, después, llegará a las distintas comunidades autónomas, aunque desconoce “en qué porcentajes”. “La verdad es que, por el momento, son muchas las incógnitas”, ha añadido.

En todo caso, ha recordado que ya se están preparando para inocularlas en cuanto dispongan de ella, y lo harán en los tres territorios al mismo tiempo.

Garitano se ha referido a la nueva cepa detectada en Reino Unido, para recordar que el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades ha realizado una valoración de riesgo y ha informado de “unas mutaciones diferentes”, que no aporta en los análisis preliminares “una gravedad añadida”, aunque podría ser “un poco más transmisible”. En todo caso, ha reiterado que, en este momento de incertidumbre y, con esta novedad, “es necesario cumplir” las medidas restrictivas en vigor.

En la misma línea, se ha expresado Gotzone Sagardui al insistir en la necesidad de “agudizar” las medidas preventivas, entre ellas, la restricción de movilidad, ahora que parece haberse producido una mutación del virus.

A su juicio, es necesario extremar aquellas medidas que puedan “minimizar esos posibles movimientos y movilidades entre lugares, aún más si cabe”. “Nuestros planes son los de siempre: seguimiento, día a día, estar al tanto de las novedades en nuestro territorio y en otros, evaluar la circunstancia y, si es necesario, adecuar las medidas que tenemos”, ha apuntado.

DATOS

Tanto la consejera como el hasta ahora el coordinador del Programa de Vigilancia y Control, han recordado que, del viernes al domingo, en Euskadi se realizaron 28.492 pruebas diagnósticas y se detectaron 1.062 nuevos casos. Por territorios, el número de contagios fue de 220 en Álava, 457 en Bizkaia y 379 en Gipuzkoa. Además, detectaron seis casos de personas con residencia fuera de Euskadi o desconocida.

Garitano ha señalado que, según los indicadores a tener en cuenta para seguir la evolución de la pandemia, en Euskadi la tasa de incidencia acumulada en 14 días por 10.000 habitantes es de 284,55. En este sentido, ha explicado que este indicador “lleva ya varios días marcando valores con una evolución descendente en los tres territorios” de la Comunidad Autónoma Vasca.

Por su parte, ha dicho que el número reproductivo básico o RT se sitúa en 0,89 por debajo de uno. En relación a los hospitales, el número de pacientes en estado grave como consecuencia de la covid sigue “en un descenso lento”. Por ello, se está en un escenario 3 del plan de contingencia de Osakidetza.

En la actualidad, hay 97 personas ingresadas en las UCIs, lo que supone el 39,75% del total de pacientes en este tipo de unidades. “Estamos mejor que en noviembre, cuando alcanzamos los 146 ingresados en las UCIs, pero la evolución en los hospitales, aunque es favorable, sigue siendo lenta”.

ESTABILIZACIÓN

En este sentido, ha explicado que la pandemia “se encuentra en una fase de estabilización”. “Estamos mejor que hace semanas, pero debemos seguir trabajando para mejorar los datos. Por lo tanto, pedimos mucha prudencia y no bajar la guardia en ningún momento”.

Asimismo, ha recordado que la semana pasada se pusieron en marcha dos cribados preventivos masivos en Arrasate y Aramaio. Se iniciaron el lunes y han decidido ampliarlos para llegar “al máximo de personas posible”. “Necesitamos la colaboración ciudadana para detectar los casos positivos y aislarlos para evitar la expansión del virus”, ha añadido.

Ignacio Garitano ha vuelto a advertir: “Está en manos de todos nosotros y nosotras que la situación no empeore”, algo que también ha refrendado la titular de Salud, que ha asegurado que, si la evolución ha mejorado, es, “en gran parte, por el esfuerzo colectivo de las sociedad vasca”.

“Somos muy conscientes de que no está siendo nada fácil y menos aún en fechas tan señaladas como las de las próximas semanas. Estamos a las puertas de fechas navideñas señaladas, esta Navidad es distinta y tenemos que hacerla distinta. Las navidades no inmunizan y, por ello, hacemos un llamamiento a reducir al máximo posible los contactos y la movilidad”, ha manifestado.

De cara a las navidades, ha dicho que, si van a juntarse personas de diferentes unidades convivenciales, deben mantenerse “alerta”, priorizar encuentros al aire libre, no compartir comida del mismo plato, no utilizar los mismos utensilios, ventilar estancias cerradas, y no fumar, ya que el virus podría estar en el humo, sin olvidar las medidas habituales”, del uso de mascarilla, distancia e higiene de manos.

Gotzone Sagardui ha reconocido que estas son unas fechas especiales “a nivel sentimental y emocional”, que a la ciudadanía le gusta compartir con familiares y allegados, pero “este año no es el momento de celebrarlas así”.