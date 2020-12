Normalmente todas las producciones de Pixar se cuentan como éxitos, pero ha habido casos que son la excepción a la regla. No todo lo que ha hecho este estudio cinematográfico de animación por ordenador ha triunfado. El estudio de Disney lleva produciendo películas, primero como independiente y desde 2006 siendo ya propiedad de la multinacional. De hecho, este estudio tiene el honor de haber sido el primero en realizar un largometraje animado completamente por ordenador. Fue la cinta Toy Story en el año 1995.

Desde ahí han sido 23 las películas que ha ido realizando, todas para Disney. Si Toy Story fue el gran éxito de aquel año 95 y una de las grandes películas de la animación, llegaron otras producciones sin tanto éxito. Y no nos referimos a que la calidad artística fuera mala. En todas cumplen escrupulosamente con la calidad que pide Disney, pero no así el guion. Por muy buena que sea la animación y los escenarios, si no tienes una historia que enganche o sea mala, no va a triunfar la cinta. Vamos a ver algunas de esas películas que casi hunden la estudio de animación por ordenador.