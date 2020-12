De solo pensarlo ya te pone sentimental y hasta cuesta admitir que el actor Hugh Jackman ya no será más Lobezno o Wolverine. Con la nueva fusión de FOX y Disney ya completada, el reemplazo cada día está más cerca.

Sí, sabemos que esto parece imposible. Pero él fue el primer y único actor en interpretar a Logan, y sería sumamente difícil ver a alguien más reemplazarlo. El mismo confirmó que Logan (2017) fue la última vez que lo vimos en este rol porque las exigencias físicas ya le estaba costando de más.

Según un informe de We Got This Covered, Disney+ trabajará en la producción de la serie Logan, y ya están buscando una nuevo rostro para el mutante. A continuación, te presentamos varios actores que pueden ser un gran sustituto de Hugh Jackman para dar vida a Lobezno.