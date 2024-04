José Ramón Bauzá: «Deberían preocuparnos más la autodeterminación y el referéndum que la amnistía, que es una maniobra de distracción»

Ha sido presidente de las Islas Baleares, senador, alcalde de Marratxí y actualmente es eurodiputado de Ciudadanos y coordinador del grupo liberal Renew Europe en la Comisión de Transporte y Turismo. De actitud afable y maneras exquisitas, José Ramón Bauzá (Madrid, 1970), es licenciado en Farmacia y alférez reservista del Ejército, estudió cursos en Harvard, IE Business School y la Universidad de Oxford.

Especialmente activo en acción exterior, en esta entrevista analiza la situación de Oriente Medio tras el ataque a Israel, denuncia las concesiones del Gobierno a las exigencias de los independentistas y hace balance de una legislatura en la que ha puesto el foco en Turismo y Aviación como sectores inseparables.

PREGUNTA: ¿Cree que Pedro Sánchez ha impulsado la amnistía a cambio de 7 votos y no para mejorar las relaciones con Cataluña?

Han sido los siete votos de la vergüenza, pero podría haber sido cualquier otra cosa que Sánchez necesitara para permanecer en el poder. Yo he tenido el honor de presidir las Islas Baleares, una comunidad amenazada y gobernada anteriormente por nacionalistas, y soy consciente de la importancia del papel de España. Cualquier milímetro de concesión a un nacionalista es un milímetro de no retorno que ellos consideran un derecho adquirido.

RESPUESTA: Dijeron que no habría amnistía, ahora que no habrá referéndum, ¿qué va a suceder?

La palabra de Sánchez vale lo mismo que pesa el aire, es decir, nada. Dijo que no iba a haber indultos, que no derogaría la sedición ni habría una amnistía porque era anticonstitucional.

P: Y si el Gobierno aprueba por exigencia de Puigdemont algo que hace un año consideraba inconstitucional, ¿qué herramientas hay para evitarlo?

R: Las herramientas que tenemos son la voluntad política y legal. Ahora mismo la voluntad política va en contra de los intereses de España y tenemos que recurrir a la legal. El problema es que hoy la separación de poderes está en riesgo y debemos acudir a instancias superiores del derecho europeo y el Tribunal General de la UE para solventar lo que corrompe el Gobierno.

P: Con la desafección ciudadana actual, ¿le preocupa más la amnistía o la corrupción?

R: El independentismo es sinónimo de corrupción, van de la mano. Debería preocuparnos más la autodeterminación y el referéndum (que es lo que de verdad anhelan los independentistas) que la amnistía, que es una maniobra de distracción mediática. Sánchez es un malabarista de la escena y un experto en el uso del engaño.

P: Usted ha denunciado en Europa las conexiones del independentismo con Rusia, ¿considera que amnistiar a Puigdemont es dar alas a Putin?

R: Sin duda. La amnistía de Sánchez a Puigdemont impide a Europa juzgar injerencias rusas sobre la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. Y he advertido que la amnistía no es un problema nacional, sino que afecta a nuestra capacidad de actuación frente a Putin.

P: ¿Estamos siendo inconscientes los españoles de la amenaza real y física que supone Rusia?

R: Totalmente. Quienes lo padecen cada día son los países que hacen frontera como Polonia, Rumanía, Chequia, Lituania, Letonia…. Nosotros estamos más lejos, pero ellos defienden la frontera de Europa por interés real y solidario. Lamentablemente el Gobierno de Sánchez fue el último en enviar armas y ayuda a Ucrania. Sus socios de Podemos se negaron a votar a favor de las ayudas económicas al pueblo ucraniano, y en Europa lo saben.

P: En estos 5 años ha recorrido prácticamente todo el mundo, ¿cuál es su mayor preocupación en el contexto internacional?

R: Detrás de las amenazas globales está China. Su proxy en Europa se llama Rusia; en Oriente Medio se llama Irán; en América Latina se llama Cuba, Venezuela o Nicaragua. Todos ellos, marionetas del actor principal, que es China.

P: ¿Qué perspectivas tiene el conflicto de Oriente Medio tras el ataque de Irán a Israel?

R: La situación actual es consecuencia de los ataques terroristas del 7 de octubre de Hamás, que asesinó indiscriminadamente a todo el que pudo al irrumpir en un festival de música y en los kibutz israelíes. Irán es el gran hermano que está detrás de todo porque Arabia Saudí e Israel tenían previsto firmar un tratado que continuaba con los Acuerdos de Abraham [que normalizaban las relaciones entre algunos países árabes e Israel], un hecho que iba a cambiar el paradigma y lograr una mayor estabilidad en la zona. Irán no podía permitir que se firmaran esos acuerdos. Ese es el eje del conflicto y el por qué hoy estamos así.

P: ¿Está el Gobierno de España haciendo los deberes ante las amenazas exteriores?

R: Rotundamente no. Sánchez sólo piensa en su sillón y en su imagen en los medios. La pasada semana comenzó una ronda de contactos europeos para reconocer Palestina cuando jamás le han importado la región o el conflicto. Ahora que necesita salir de España aparenta que le empieza a importar, pero este Gobierno es un profesional del conflicto diplomático: llamó ‘acontecimientos’ al ataque de Irán sobre Israel y tardó 15 días en dar el pésame por teléfono a Netanyahu tras los asesinatos del 7 de octubre. Recibió la felicitación de Hamás por su rueda de prensa en el paso fronterizo de Rafah y decidió unilateralmente provocar una ruptura de relaciones con Argelia. Con miembros del Ejecutivo que coquetean con Hamás, mientras esta sea la situación, a Sánchez ni se le espera ni le quieren escuchar en la región.

Con su llegada al Parlamento Europeo en 2019, José Ramón Bauzá se ha consolidado como uno de los eurodiputados más activos en materias de Turismo, Transporte o Acción Exterior. Una de las iniciativas menos conocidas en los medios, pero muy seguida en redes, ha sido su esfuerzo por promover el interés de los jóvenes por las instituciones europeas (el 90% de las invitaciones patrocinadas que ha cursado ha sido para estudiantes). Muchos de ellos se han vuelto a España con un fachaleco en la maleta, una de las prendas favoritas de Bauzá, que decidió regalar a sus seguidores. Hoy nos encontramos con él en Madrid en un soleado día de abril (24C a la sombra) pero viste de traje y chaqueta. La pregunta es obligada.

P: ¿No se siente raro sin fachaleco?

R: Mis compañeros del grupo liberal Renew dicen que el verano no empieza hasta que yo me quito el fachaleco [ríe]. Yo no tengo complejos y mucho menos ideológicos. Es una prenda muy identitaria que he llevado muchos años y cuando me llamaron facha decidí hacer gala de él regalándolo con la bandera de España. Me lo piden mucho por redes. Y también la mochila militar que llevé en misión humanitaria a Ucrania. Los periodistas de Ucrania me preguntaron cómo conseguirla y empecé a compartirla.

Turismo y Aviación

P: Este jueves se celebra el III Foro de Aviación y Turismo que usted ha impulsado, ¿qué balance hace de estos tres años y sus conclusiones?

R: El Foro nació al detectar que no había un espacio internacional que uniera aviación y turismo. Hemos contado con las grandes figuras de las compañías aéreas, de los proveedores de combustible y del turismo. El año pasado tuvimos el honor de contar con Josep Piqué, gran referente y amigo que hizo en él su última intervención pública. Siempre le estaré agradecido por apoyar al sector viniendo en un estado de salud muy delicado. Este año el Foro se consolida con su tercera edición, que tendrá carácter ilimitado al margen de mi trayectoria futura.

P: En el II Foro anunció el impulso a los combustibles sostenibles de aviación (SAF). ¿Será posible cumplir el compromiso de que el 2% de consumo de combustible sea SAF en 2025?

R: Para mí fue un orgullo ser ponente de una legislación que ha supuesto una revolución mundial. Redactarla y aprobarla fue muy complicado, pero conseguimos el apoyo del Parlamento y del sector, que era imprescindible. Los hitos y los retos son absolutamente alcanzables y realistas.

P: ¿Cómo va a afectar el ataque de Irán a Israel en el sector?

R: La inestabilidad política internacional y los conflictos en la región no son positivos para la movilidad y el turismo en general. Cuando hay inestabilidad, el primer sector en sufrir los efectos adversos es el turismo y los viajes. Arabia Saudí, por ejemplo, está apostando fuertemente por el turismo como vector de su economía y la situación, de prolongarse, puede hacer que se paralicen ciertas inversiones que afectan directamente a empresas españolas. Desgraciadamente, la situación en la región también tiene otras consecuencias para España, pues es un destino alternativo muy atractivo para quienes no quieran viajar a países del golfo.

P: ¿Cuál ha sido su principal reto como portavoz de Transporte y Turismo de Renew?

R: Una de las grandes responsabilidades que tuvimos fue reabrir las fronteras en pandemia. Nos enfrentábamos a una ausencia absoluta de movilidad en la UE. Las fronteras de los 27 funcionaban individualmente. Y en mi gabinete ideamos el Pasaporte Covid, que es Made in Spain y salvó la economía en base al motor del turismo.

P: Como portavoz de Transporte y Turismo han sido numerosas sus confrontaciones con el Gobierno desde la UE.

R: Cada vez que Sánchez o sus ministros tenían un problema o se les veían las mentiras lo primero que hacían era culpar a Europa. Y yo escribía a la Comisión para que desmintiera sus declaraciones. Como cuando José Luis Ábalos dijo falsamente que los peajes se tenían que implantar porque Europa lo exigía, y la Comisión lo negó.

P: España superará los 90 millones de turistas en 2024, según la consultora Braintrust, ¿corremos el riesgo de morir de éxito?

R: El objetivo debe ser que vengan turistas de alta calidad, no más turistas. Tenemos que buscar un turismo de excelencia y España es un referente como destino y como industria.

P: ¿Por qué no están conectadas aún Madrid y Lisboa?

R: No podemos pretender que el tren de alta velocidad llegue a Lisboa si el tren de escasa o nula velocidad no llega ni a Badajoz porque se para, se rompe… deberíamos hacer primero el esfuerzo de conectar a Extremadura con el resto de España ferroviariamente. El tren a Lisboa es el gran reto de la península, es cuestión de voluntad política porque el presupuesto existe.

P: ¿Qué balance hace de sus cinco años como miembro del Parlamento Europeo?

R: Absolutamente positivo. Desde Europa, que es la gran desconocida, se tiene una visión cenital de lo que pasa en el mundo y te das cuenta de que la UE debería ser el eje en el que pivotan más decisiones internacionales para liderar y tomar posición global sin ir detrás de otros, como a veces nos pasa.

